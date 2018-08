Bakterier lukker strand: Skidende ænder muligvis årsagen

Der frarådes badning ved Kongshøj Strand Camping. Nyborg Kommune meddeler om en kortvarig forurening af badevandet med E-colibakterie.

Der frarådes badning ved Kongshøj Strand Camping på Østfyn, fordi der lige nu er kortvarig forurening af badevandet med E-colibakterie.

Og bakterien er af sundhedsskadelig-karakter.

Vi ved ikke, hvor den stammer fra. Det kan være spildevand, vand fra renseanlæg, nogle, der tømmer en tank på en sejlbåd. Affaldsstoffer fra husdyr som køer og grise. Jeg tror ikke det stammer fra husdyr. Men der ligger en mose i nærheden med ænder i vandet, der skider og det løb ud i badevandet. Det har været et problem før Bjarne Kristoffersen

- Prøverne, der måler bakterierne lige nu, har et tal af E.coli på 1.600. Det er ret højt. Normalt siger embedslægerne, at tal på 1.000 er sundhedsskadeligt, siger Bjarne Kristoffersen, der er miljømedarbejder i Nyborg Kommune.

Men hvor bakterien stammer fra er på nuværende tidspunkt uklar.

- Vi ved ikke, hvor den stammer fra. Det kan være spildevand, vand fra renseanlæg, nogle, der tømmer en tank på en sejlbåd. Affaldsstoffer fra husdyr som køer og grise. Jeg tror ikke det stammer fra husdyr. Men der ligger en mose i nærheden med ænder i vandet, der skider og det løb ud i badevandet. Det har været et problem før, oplyser Bjarne Kristoffersen.

Læs også Fynsk strand igen åben efter fund af bakterier

Forringet badevandskvalitet

Nyborg Kommune varsler ved at fraråde badning ved Kongshøj Strand Camping, hvor bakterien befinder sig.

- Lige nu varsler vi dernede. Så tager vi en ny badevandsprøve med resultat i morgen.

Forureningen forventes ophørt indenfor 72 timer.

Ifølge Bjarne Kristoffersener er der en naturlig årsag til den kortvarige forurening.

- Bakteriens fjende er saltvand og uv-stråling. Det gør, på sigt at bakterierne dør. Studier viser, at bakterien inden for 72 timer mere eller mindre vil død under sådanne forhold.

Ved opstået opkast eller diarré anbefales det at søge læge.

Læs også E coli-bakterier fundet i vandet fra fynsk vandværk