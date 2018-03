Ballade i DF Svendborg: Lokalbestyrelsen svarer på kritik

Efter otte dages mega-ballade i Dansk Folkeparti i Svendborg, hvor tre ud af fire byrådsmedlemmer er blevet løsgængere, svarer partiets lokalbestyrelse nu på kritikken.

Først meldte Jesper Larsen sig ud og blev løsgænger på grund af interne problemer. Og onsdag forlød det, at uenighed om gruppeformandsposten førte til, at Morten Sol Petersen blev smidt ud af partiet af hovedbestyrelsen, hvilket fik Jens Munk til at trække sig.

Læs også Strid om udvalgspost: Uro i Dansk Folkeparti i Svendborg

Dorthe Ullemose, der nu er alene tilbage i byrådet, vil stadig ikke stille op til interview. Men henviser til lokalbestyrelsens opslag på Facebook i går.

Her fremgår det, at det er forkert, at Morten Sol Petersen blev ekskluderet, fordi han pegede på Jens Munk som gruppeformand. Det blev han, fordi han i sine to år i partiet har skabt problemer og har givet anledning til flere krisemøder. Dorthe Ullemose påpeger på sin egen Facebook, at bestyrelsen ville gå af, hvis Jens Munk overtog formandsposten fra hende.

Læs også Efter DF-kaos i Svendborg: - Dorthe Ullemose er tæt på urørlig

Lokalbestyrelsen skriver, at de er kede af, at byrådsgruppen igen er formindsket. Men at nu havde man fået nok.