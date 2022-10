Masser af hjerter: Bander får stor sympati på TikTok

Fra børnehave til rockerborg

Videoen, som er blevet kommenteret, handler om, at Satudarah er flyttet ind i en nedlagt børnehave i Spedsbjerg lidt uden for Odense. Det har vakt stor opsigt i lokalområdet og har blandt andet også fået opmærksomhed fra flere fynske politikere.

Én af dem er Mai Mercado, folketingskandidat for Konservative. Hun har også oplevet, at flere har kommenteret, hvilken bande de sympatiserer med under en af hendes videoer på TikTok, hvor hun er på besøg ved det nye klubhus.

- Det har overrasket mig, fordi kommentarsporet er væsentlig anderledes end på mine andre videoer.

- Alle har ytringsfrihed, og jeg anfægter ikke, at folk viser sympati for en rockergruppering på sociale medier. Men det er et problem, når det er truende. Jeg synes, det siger meget om dem, der kommenterer, at de vil true en 42-årig småbørnsmor, siger hun.

Selvom tonen i kommentarsporet til Mai Mercados video har haft truende karakter, påvirker det ikke, hvad hun vil lægge ud på sociale medier i fremtiden.

- Hvis man tror, at man kan få mig til at tie stille, så tager man grueligt fejl. Jeg får tværtimod lyst til at tage derud igen og bede dem om at pakke sammen, siger politkeren.

Voldsomme videoer

Det er ikke unormalt at se, at banderne er repræsenteret på sociale medier. Her florerer der blandt andet videoer med våben, penge, stoffer og grupperingernes initialer skrevet i patroner.

Ifølge Hakan Kalkan bruger grupperinger dem på samme vis, som andre unge mennesker.

- Sociale medier er blevet en del af hverdagen. Grupperingerne bruger dem til at lave promovering og for at hævde sig på andre grupperinger, siger han.

Det er også tilfældet for Satudarah, der er med i flere af rapperen ATYPISKs musikvideoer og har flere videoer på YouTube.

Bandegrupperinger på Fyn har længe været en del af politiets hverdag. Lige nu skal Retten i Odense afgøre om fem personer, som er tiltalt for et banderelateret knivoverfald på Dannebrosgade i Odense, skal miste deres statsborgerskab.