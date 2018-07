Banderne skaber parallelsamfund i fængslerne

Bandemedlemmerne skaber en parallelverden i de danske fængsler, fortæller en tillidsmand til Kristeligt Dagblad.

Der er sket en alvorlig udvikling og forråelse af miljøet i de danske fængsler i de seneste år. Bandemedlemmernes indtog har fundamentalt ændret kulturen i de danske fængsler.

Det skriver Kristeligt Dagblad, der har talt med flere tillidsfolk og fængselsbetjente, efter en fængselsbetjent i sidste uge umotiveret blev overfaldet med slag og spark under en gårdtur i Nyborg Fængsel.

De driver både parallelsamfund uden for og i fængslerne, og i min optik bliver bandemedlemmerne desværre mere og mere afstumpede Steen Østerberg

For selv om bandemedlemmer som udgangspunkt placeres i lukkede fængsler, eller i hvert fald i specielle afdelinger i udvalgte fængsler, så findes de også i de åbne fængsler. Der er både tale om registrerede bandemedlemmer og personer med mere eller mindre løs tilknytning til bandemiljøet.

De banderelaterede indsatte afsoner blandt andet deres straf i det åbne fængsel Søbysøgård Statsfængsel, fortæller Steen Østerberg, der er tillidsmand i Søbysøgård Fængsel og i Ringe Fængsel, der begge ligger på Midtfyn.

- De åbne fængsler bliver også hårdere, fordi bandemedlemmernes medindsatte bliver presset til ikke at tale med personalet. De bliver betragtet som stikkere af bandemedlemmer og sat i forhør, hvis de taler med fængselsbetjentene. Bandemedlemmerne forsøger at skabe en kultur, hvor de er styrende, siger Steen Østerberg til Kristeligt Dagblad.

Tillidsmanden fortæller til avisen, at han oplever, at bandemedlemmer skaber en slags parallelsamfund i fængslerne.

- De driver både parallelsamfund uden for og i fængslerne, og i min optik bliver bandemedlemmerne desværre mere og mere afstumpede. Og der er altså omkring 450 bandemedlemmer i fængslerne nu, så de fylder en del, siger Steen Østerberg.

De omkring 450 bandemedlemmer udgør cirka 10 procent af det samlede antal indsatte i landets fængsler.

En lille procentdel

Samme udlægning har Knud Theil Nielsen, der også arbejder i Nyborg Fængsel. Ifølge ham er det kun en lille procentdel af de indsatte, der står bag problemerne i fængslet.

En procentdel der består af bandemedlemmer.

- Det drejer sig om de indsatte, vi kalder banderelaterede. Det er primært dem, der skaber problemerne, siger det tidligere byrådsmedlem Knud Theil Nielsen, der er fængselsoverlærer og tillidsrepræsentant for de civilansatte i Nyborg Fængsel.

I et interview med TV 2/Fyn forklarer han, at han oplever, at problemerne, der udspringer fra en mindre gruppe indsatte, har stor betydning for de ansatte i fængslet.

- Det er indskrænket til at være nogen ganske små grupperinger, som bruger deres magt. Dels i forhold til øvrige indsatte, og desværre også i forhold til personalet. Det er jo ikke sjovt for personalet at gå på arbejde vel vidende, at man næsten risikerer at få et eller andet i hovedet eller blive overfaldet, siger han.

Kritik af arbejdsmiljøet

Da en fængselsbetjent i sidste uge blev overfaldet, kunne TV 2/Fyn samtidig fortælle om en rapport fra Arbejdstilsynet, der tegner et kritisk billede af miljøet i Nyborg Fængsel.

En rapport TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

Raporten beskriver, at de ansatte i Nyborg Fængsel ofte oplever vold mellem de indsatte, at svage indsatte betaler beskyttelsespenge, der er eksempler på våbenproduktion i cellerne, og i nogle tilfælde indblandes de indsattes familier i konflikterne med afpresning.

Samtidig beskrives det i raporten, at de ansatte ikke føler, at de kan beskytte de svage indsatte mod andre indsatte.

