Banebrydende ny udgravning: - Det har undret os arkæologer længe

Arkæologer fra Odense Bys Museer har gennem flere år undersøgt et stort område ved Glisholm Sø, der ligger ved byggepladsen til Nyt OUH.

Udgravningen har besvaret spørgsmål, der i lang tid har rumsteret hos arkæologerne.

Omkring 500-600 år efter vores tidsregning blev bopladserne pludselig forladt. En tendens, arkæologerne har set ved flere fynske udgravninger.

- Det har undret os arkæologer længe, at bebyggelsen i jernalderlandsbyerne forsvinder omkring år 600. Det har været et spørgsmål for os, hvor bebyggelsen forsvinder hen, fortæller arkæolog Line Borre Lundø.

Fundet af en sølvfibel

Udgravningen ved Glisholm Sø i det sydøstlige Odense viser, at fynboerne formentlig begyndte at samle sig i små landsbysamfund i byen langt tidligere, end man hidtil har troet.

Efter at have boet i cirka 1.000 år i landsbyerne forlader fynboerne deres hjem og flytter i stedet sammen i bysamfund.

- Det tyder på, at man samler sig i de historiske landsbyer, tidligere end vi traditionelt har tolket det, siger Line.

Arkæologerne har blandt andet fundet stolpehuller fra langhuse og potteskår, der passer med lerkar fra jernalderen. Det fineste fund er dog en lille sølvfibel (lukkemekanisme til tøj, red.), der har været gravet ned i det største af husene.

I løbet af 500-tallet udviklede en af gårdene ved Glisholm Sø sig til at være en såkaldt storgård med en lokal storbonde bosiddende.

- På den gård har vi fundet en fin sølvfibel, som understreger den lokale storbondes betydning, siger Line.

Den lille sølvfibel er det fineste fund, der er gjort på bopladsen. Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Den har nogle rigtig fine dekorationer på. Det er et meget specielt fund. Det er ikke en, der er lavet her. Det er en, der kommer fra Sydeuropa eller Centraleuropa, fortæller Line Borre Lundø.

Flyttede mod byerne

Arkæologerne har de seneste år forsket i, hvad der kan være sket med de forsvundne vandrelandsbyer på Fyn, og der tegner sig et billede af, at folk har bosat sig i små landsbyer omkring 200 år tidligere, end arkæologerne troede.

- Vi ser en tendens til, at når vi graver i de historiske landsbyer som for eksempel Odense, Dalum eller Hjallese, så dukker den her manglende bebyggelse op under landsbyerne, og det tyder på, at man samler sig i de historiske landsbyer, tidligere end vi traditionelt har tolket det, siger Line Borre Lundø.

Selvom det tyder på, at jernalderens fynboer flyttede mod landsbyerne, tidligere end man hidtil har troet, skal historiebøgerne ikke skrives om, mener Line Borre Lundø.

- Nej, det vil nok være for meget sagt. Man skal stadig forestille sig, at der er tale om helt almindelige landsbybebyggelser, som bare har en større stedbundenhed, end vi ellers har set.