Sådan blev toget afsporet i Odense

Et tog blev afsporet i Odense i forbindelse med et sporskifte. Det vil tage et døgn at reparere skaderne, fortæller områdechef.

På grund af et ødelagt spor er der onsdag aflysninger og timelange forsinkelser i togtrafikken hen over Fyn. Ifølge Banedanmark skyldes det omfattende togkaos, at et tog blev afsporet tirsdag aften i forbindelse med et sporskifte. - Den forreste del af toget var kørt på ét spor, og den midterste del var kørt på et andet spor. Da det kører på to spor, hopper toget af, siger områdechef Kenneth Lau Rentius fra Banedanmark til TV 2/Fyn. Togbusser frem til midnat Det vil formentligt tage Banedanmark omkring et døgn at reparere skaderne, fordi skinnerne skal skiftes. - Det har givet skader på toget. Det har givet store skader på vores spor, forklarer Kenneth Lau Rentius. Toget skal dog køres væk fra skinnerne, før Banedanmark kan fastslå, hvor alvorlige skaderne på skinnerne er. Det har i første omgang ikke været muligt at få toget kørt væk ved egen hjælp, og derfor kan arbejdet trække ud. Derfor har DSB sat togbusser ind resten af onsdagen mellem Odense og Fredericia. Der blev indsat togbusser på Vestfyn allerede ved sekstiden onsdag morgen. Derudover kører intercitytog og lyntog med timelange forsinkelser.