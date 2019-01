Banedanmark: Vinden gav ikke anledning til begrænsninger for togdrift

Politiet og Havarikommissionen arbejder på højtryk for at få klarlagt, hvad der onsdag morgen førte til den alvorlige togulykke på Storebæltsbroen, som foreløbigt har kostet seks mennesker livet.

Også hos Banedanmark, der har ansvaret for den danske jernbane og styrer togtrafikken, arbejder de intenst på at finde ud af, hvad der førte til dødsulykken.

- Status lige nu er, at vi ikke ved, hvad der er sket. Vi er alle sammen meget berørte af det, der er sket, og vi er i gang med at undersøge det. Og så er vi i gang med en oprydningsindsats i forhold til at få reetableret trafikken, og det håber vi på – at kunne sætte trafikken i gang – i morgen tidlig, siger Banedanmarks områdechef for kvalitet og sikkerhed, Martin Harrow, til TV 2 News.

- I første omgang skal vi finde ud af, hvad det er, der er sket. Vi har nogle intervaller for, hvornår vi må køre over broen, og i forhold til de intervaller og vindstyrke, så er der ikke noget her, som har givet os anledning til at sætte begrænsninger på togdriften. Derfor er det enormt vigtigt at finde ud af, hvad der er sket, så vi er mere klar på at kunne undgå det i fremtiden, siger Martin Harrow.

Martin Harrow forklarer til Jyllands-Posten, at godstogstrafikken over Storebæltsbroen jævnfør reglerne skal indstilles fuldstændig, hvis den gennemsnitlige vindhastighed overstiger 25 meter i sekundet.

Hastigheden skal nedsættes til 80 kilometer i timen, hvis målingerne viser over 21 meter i sekundet.

- Lige nu kan vi ikke sige ret meget. Vi kan sige, at der er et persontog, som er blevet ramt af nogle genstande fra et modkørende tog. Og vi kan se, at det har haft meget, meget alvorlige konsekvenser. Ret meget mere ved vi reelt set ikke. Lige nu bliver det spekulationer, og dem vil vi helst ikke gå ind i. Og så håber vi på at kunne vide mere inden alt for længe, siger Martin Harrow.

Store undersøgelser forude

Han håber på, at undersøgelserne hurtigt vil kaste lys over, hvad der er sket. Men han regner omvendt også med, at der kan gå ganske lang tid, før de har det fulde overblik.

- Forhåbentlig har vi relativt hurtigt noget, som giver os en rimelig indikation på, hvad der er sket. Ellers går der ofte noget tid. Dels er der de tekniske undersøgelser, der er nogle log-filer fra togene, der er aflytninger fra kommunikationen. Der vil også være nogle tekniske afprøvninger, og så vil der selvfølgelig være afhøringer af de implicerede. Så inden vi har det fulde overblik, vil der gå et stykke tid, og det må vi selvfølgelig respektere. Det er Havarikommissionen, der har førertrøjen på der.

- Banedanmark har naturligvis sin egen undersøgelse, og det vil både DSB og DB Cargo også have. Og så vil Havarikommissionen være dem, som har ansvaret for at samle det her op, siger Martin Harrow.

Han kan derfor endnu heller ikke sige ret meget om det godstog, der forårsagede ulykken. For det er formentlig en tom lastbiltrailer, der var kørt op på en godsvogn, som er blæst af og har forårsaget den alvorlig ulykke på Storebæltsbroen onsdag morgen.

Traileren ligger på sporene og har enten ramt lyntoget foran eller i siden.

- Det ligger sådan lidt i sagens natur, at det her er så alvorligt, at vi ikke har lyst til at gå ud og sige noget, som vi så bliver nødt til at trække i land på. Vi kan sige, at der er nogle ting fra det her tog, som har ramt passagertoget, og ret meget mere er der ikke at sige lige nu, forklarer Martin Harrow.

Biler og tog er forskellige ting

På tidspunktet for ulykken var Storebæltsbroen lukket for biltrafik, men alligevel fik godstoget lov til at køre over broen. Det er to vidt forskellige sager, forklarer områdechefen.

- Biler, der kører på en motorvej og som risikerer at slingre ind i hinanden, er noget andet end en godsvogn, hvor godset er surret fast, og passagertog, som jo har en vis tyngde. Dermed så er der nogle andre regler, og det er nogle helt faste tabeller, som har eksisteret gennem rigtig mange år. De siger, at ved dén og dén vindstyrke så sætter man begrænsninger på togtrafikken, man nedsætter hastigheden, og når vi så kommer over nogle andre vindstyrker, så lukker vi helt for togtrafikken.

- Og dem har vi altså ikke ramt på Storebælt, og dermed så har vi ikke kørt med de her begrænsninger. Vi har ikke været oppe på de vindhastigheder, hvor vi har skulle sætte begrænsninger ind, siger Martin Harrow.

