Bange bilist udlover dusør: - Jeg kigger konstant op på de broer

Et opslag med dusør efter den seneste sag om stenkast på Fynske Motorvej deles helt vildt i disse timer. John Harmsen er sikker på at nogen ved, hvem der står bag stenkastene.

Foredragsholderen John Harmsen skaber glæde via sin virksomhed, når han drager land og rige rundt og snakker om arbejdsglæde.

Men når han er undervejs, og ligger over 60.000 kilometer om året på de danske landeveje, er smilet stivnet.

John Harmsen er nemlig bange.

- Jeg kører konstant og kigger op på de her broer. Jeg er ganske simpelt bange for eget helbred, siger Harmsen.

Efter det seneste stenkast fra en fynsk motorvejsbro natten til onsdag i indeværende uge, har John Harmsen reageret ved at lave et opslag på Facebook. I opslaget skriver han blandt andet, at han giver 10.000 kroner til den, som kan komme med de afgørende oplysninger om, hvem der har kastet stenene.

- Jeg er ikke tilhænger af, at vi stikker hinanden, men vi har fået skabt et samfund med galimatias; med stenkast fra broer, hjulbolte der bliver løsnet på biler og barnestole som skrues løs på cykler.

- Måske er det ikke min opgave, men vi er på vej den forkerte vej. Det kan ikke være rigtigt vi skal være bange, siger John Harmsen.

Sidste efterår var der ifølge TV 2/Fyns oplysninger en samlet dusør på omkring 250.000 kroner for opklaring af mordet på en 33-årig kvindelig tysk bilist.

Kvinden blev dræbt, da en 30 kilo tung betonsten blev kastet ud fra den samme bro, som der blev kastet sten ud fra natten til onsdag. Hendes 36-årig mand blev også ramt og er i dag blind, har store hukommelsesproblemer og skal være i pleje resten af sit liv. Parrets dengang fem-årige søn slap med overfladiske skrammer og bor ifølge TV 2/Fyns oplysninger hos sine bedsteforældre.

Deles hastigt - flere vil give penge

John Harmsens opslag på Facebook er i skrivende stund hastigt på vej mod 32.000 delinger og har fået langt over 11.000 likes.

Samtidig har flere meldt sig som givere af penge, så dusøren kan vokse.

- Jeg prøver at tale til dem der formentlig ved noget om det. Der sidder nok nogen med en viden om, hvem det er, og jeg håber, jeg kan få dem frem, så vi kan få det stoppet, siger John Harmsen.