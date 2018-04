Bange for at borgmester skulle påvirke dommerne

Tiltalt følte, at borgmester stirrede på ham i retten. Det gjorde ham utilpas.

En af de tiltalte i tatovørsagen følte sig nedstirret og utilpas over Odenses borgmesters tilstedeværelse i byretten.

Det fortalte han i dag i Østre Landsret.

Den tiltalte, der fik otte måneders fængsel i byretten, var bange for, at borgmester Peter Rahbæk Juel meget klare udtalelser til TV 2/Fyn skulle påvirke dommerne i sagen.

- Han troppede op til møderne i byretten, han sad med armene over kors, han blev ved med at kikke på mig og smilte imens, sagde den tiltalte.

- Borgmesteren var jo kun stedfortrædende, indtil valget. Han havde interesse i at gøre reklame for sig selv for at få stemmer, sagde den tiltalte.

Som omtalt blev TV 2/Fyns indslag med borgmesterens udtalelser op til byretssagen afspillet i Østre Landsret i dag, og hans forsvarer Mette Grith Stage forlanger, at sagen bliver hjemsendt til fornyet behandling i byretten på den baggrund.

