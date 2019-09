Skole og børnehave lukket: Barn død af bakterieinfektion

Et barn fra Børnehuset Solstrålen er død af en bakterieinfektion. Det er sket efter en infektion med en E coli-bakterie, der kan være giftig for nyrerne. Det skriver fyens.dk.

Friskolen og børnehuset var lukket hele onsdag som følge af situationen, og også torsdag holdes den lukket, mens et rengøringsfirma desinficerer både skolen og børnehaven.

Rengøringsfirmaet Belfor er torsdag i gang med at desinficere skolen og børnehaven. I alt syv køretøjer står foran skolen. Lederen af firmaet ønsker ikke at oplyse, hvor mange mand, der er sat på opgaven.

- Det er klart, at når der er en smitsom bakterie hos et barn, der har sin gang hos os, træffer vi de foranstaltninger, vi finder rigtigst. Vi valgte at lukke både børnehuset og skolen onsdag for at danne os et overblik over situationen, siger skoleleder Maja Kvist til fyens.dk og tilføjer:

- Efterfølgende valgte vi at få et professionelt firma til at desinficere hele institutionen, bare for at være på den sikre side.

Styrelsen for Patientsikkerhed bekræfter, at der har været et dødsfald på Børnehuset Solstrålen.

- Det er vigtigt at understrege, at Styrelsen for Patientsikkerhed, som vi har været i dialog med, ikke fandt det nødvendigt at lukke institutionen. Styrelsen har sendt et brev ud til alle forældre om bakterien, og hvordan forældrene skal forholde sig. Og styrelsen forstår vores beslutning om at lukke og rense institutionen, siger Maja Kvist til fyens.dk

Hun tilføjer, at det ikke er sandsynligt, at bakterien kommer fra en kontakt med institutionen, og at der ikke er andre kendte tilfælde end hos det barn, som blev ramt af det dødelige nyresvigt.

I følge Styrelsen for Patientsikkerhed skal børn og forældre i lokalområdet være opmærksomme på hygiejnen og straks kontakte egen læge, hvis der er mistanke om smitte eller sygdom.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at det er sjældne komplikationer som følge af at være inficeret med E coli-bakterien VTEC, der er årsag til det tragiske dødsfald. Ifølge styrelsen har der været to dødsfald. Et på Fyn og et i Københavsområdet.

De to sager er ikke relaterede. Styrelsen har orienteret forældrene i de relevante institutioner.

