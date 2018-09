Barnemord tog hovedprisen - Se klip fra OFF vinderfilmene

Hovedprisen ved årets Odense International Film Festival gik til en film, der gik tæt på en virkelig begivenhed - et mord på et barn begået af børn.

Den 43. udgave af OFF Awards fandt sted lørdag aften under Odense International Film Festival med instruktør og skuespiller Thomas Levin som vært.

Årets prismodtagere

Særligt for den odenseanske festival er, at den er Danmarks eneste Oscar-kvalificerende festival, og det vil sige, at fire vinderfilm sendes videre til Oscarakademiets nomineringsudvalg i Hollywood.

De Oscar-kvalificerende pladser fordeler sig blandt én dansk og tre udenlandske kortfilm: Irske Vincent Lambe tog hovedprisen, HCA Award, med sin kortfilm Detainment, mens skuespiller Marijana Jankovic’ instruktørdebut Maja blev Bedste Danske Kortfilm. Franske Gabriel Harel tog sig af Børge Ring Award for bedste animationsfilm med The Night of the Plastic Bags, og så kan georgieren Rati Tsiteladze kalde sig den første modtager af prisen for Bedste Korte Dokumentar for Prisoner of Society.

Det var dog ingen af dem, som blev årets pristopscorer, da danske Christian Einshøj satte rekord ved at blive hædret hele tre gange. Han modtog både The Storyteller Award og FilmFyn Talent Award for sin film Hjemsøgelsen, mens hans pitch for Brothers Suicide var godt nok til at sikre ham andenpræmien i Pitch Me Baby-konkurrencen efter Zinnini Elkington og Skifting.

Hovedkonkurrencen

Grand Prix – HCA Award.

Prisen går til den bedste film i Hovedkonkurrencen, og vinderen modtager diplom, statuette og en check på 35.000 DKK samt en Oscarkvalificering:

Vinder: Detainment af Vincent Lambe

OFF Storyteller Award

Prisenuddeles til den film i konkurrencen, der har den stærkeste fortælling. Præmieres med diplom, statuette og en check på 15.000 DKK.

Vinder: Hjemsøgelsen af Christian Einshøj. Se klip fra filmen:

01:00 En mor som sjældent ser sin filmskabersøn, møder et spøgelse udenfor hans gamle børneværelse. En dejlig afveksling fra ikke have nogen af sine voksne sønner hjemme, lyder det til, da hun ringer og fortæller om sin paranormale gæst. En tørt humoristisk skildring af sønnens efterfølgende besøg i barndomshjemmet i de norske forstæder. Luk video

OFF Artist Award

Uddeles til den film i konkurrencen, der har det bedste kunstneriske udtryk. Præmien er diplom, statuette og en check på 15.000 DKK.

Vinder: Fauve af Jeremy Comte. Se klip fra filmen.

01:00 To drenge leger tagfat på kanten af et mineanlæg, som om de var de eneste tilbage i verden. De skubber hinanden så langt de kan uden at vælte. Moder Natur er den eneste, der betragter dem. I nogle grimasser er der et forvarsel om det voksne, som måske er tættere på end man tror. Luk video

Den danske konkurrence

Bedste danske kortfilm

Uddeles til den bedste danske kortfilm i konkurrencen. Præmien er diplom, statuette og en check på 25.000 DKK samt en Oscarkvalificering.

Vinder: Maja af Marijana Jankovic. Se klip fra filmen:

01:00 Maja er seks år og født i Serbien. Hun bliver afleveret i børnehaven af sine forældre, der for nylig er ankommet til Danmark og stadig oplever alting som fremmed, ikke mindst det danske sprog. Maja har svært ved at lege med de andre børn, fordi de ikke forstår hinanden og tiden er meget lang. Da hendes forældre endelig kommer tilbage for at hente hende, er dagen kun lige begyndt. Luk video

FilmFyns Talentpris

Uddeles til den danske kortfilm, der har den stærkeste vision. Prisen kan uddeles til både nye og veletablerede filmskabere. Præmien er et diplom, statuette og en check på 15.000 DKK.

Vinder: Hjemsøgelsen af Christian Einshøj. Se klip længere oppe.

Animationskonkurrencen

Børge Ring Award

Uddeles til den bedste animationsfilm i konkurrencen. Vinderen modtager et diplom, en statuette og en check på 15.000 DKK samt en Oscarkvalificering.: The Night of the Plastic Bags af Gabriel Harel. Se klip fra filmen:

01:00 Marseille. En plastikpose blæser i vinden. Agathe er på vej hen for at fortælle sin ex Marc-Antoine at de skal prøve igen; de skal have det barn! Hun bliver snart 39 og tiden løber ud. Så tager fanden pludselig ved plastikposerne. Der er akut kvælningsfare. De to flygter - men findes der noget sted uden plastik? Måske er det alligevel for sent at forestille sig en verden, man kan sætte menneskebørn i. Luk video

Animation Talent Award

Uddeles til skaberne af en ekstraordinær kortfilm inden for animationsgenren. Prisen er udelukkende forbeholdt de danske animatorer og kan uddeles til både nye og allerede etablerede talenter. Vinderen får et diplom, statuette og en check på 10.000 DKK.

Vinder: Egg af Martina Scarpelli. Se klip fra filmen:

00:50 Fire vægge og en oval. Kvinden er låst inde i et rum med et æg, som hun både frygter og begærer. Hver gang hun spiser ægget, angrer hun. Hun slår det ihjel. Hun lader det dø af sult. Hun og ægget er fanget i en cyklus af mæthed og tomhed, og hvor er vejen ud? Luk video

Dokumentarkonkurrencen

Bedste dokumentar

Gives til den bedste korte dokumentar. Vinderen modtager et diplom, en statue og en check på 15.000.

Vinder: Prisoner of Society af Rati Tsiteladze. Se klip fra filmen:

00:58 28. januar, 1991 i Georgien. En kvinde føder et barn – priset være Skt. Georg; det blev en dreng! Faderen affyrer en pistol af bar glæde. Men herfra bliver tingene mere komplicerede. George vokser op og er ikke George, men Adelina, en transkønnet kvinde, der som 26-årig har levet ti år som fange i sit eget hjem. Tremmerne er forældrenes traditionelle opfattelse af køn og et omgivende samfund, hvor det er decideret farligt at afvige. Luk video

The Soapbox Award

Uddeles til den korte dokumentarfilm, som bedst bruger sin platform til at have en meningsfyldt indflydelse på samfundet.

Vinder: Everything Has a Beginning af Marie Limkilde. Se klip fra filmen:

00:56 Udrustet med et speculum, en lommelygte og et spejl går tre unge piger på opdagelse i deres egen vagina for første gang. For at komme til at se rigtigt hjælper det at være flere. Redskaberne skifter hænder med en vis ærbødighed. De sterile ting bliver personlige. Et varmt kig ind ad nøglehullet. Luk video

Ungdomsprisen

Uddeles til den bedste ungdomsfilm. Vinderen modtager et diplom, en statuette og en check på 15.000 DKK.

Vinder: At Dawn af Julien Trauman. Se klip fra filmen:

00:59 Natten efter deres dimission er en flok teenagere samlet på stranden omkring et bål. En ny dag venter på den anden side, fuld af løfter om fremtiden. De er unge, ukuelige og tørstige efter alt, hvad livet skal bringe. Tre venner går ombord på en gummibåd i fuldskab. Næste morgen vågner de op uden land i sigte. Luk video

TV 2/FYNs Publikumspris

Prisen uddeles til den film, som har modtaget flest publikumsstemmer. Vinderen modtager et diplom og en statuette.

Vinder: Fodbolddommeren af Jesper Quistgaard. Se klip fra filmen:

01:00 Godt naboskab er et årvågent øje. Det mener en ensom fodbolddommer i hvert fald, der nøje følger begivenhederne hos familien inde ved siden af. Han går ikke på kompromis med noget, hverken på banen eller i sit begyndende venskab med naboens datter, der efter hans mening lidt for ofte er alene hjemme. Luk video

VIMEO Staff Pick Award

En ny pris, der uddeles af videostreamingtjenesten Vimeo. Den udvalgte film vinder, udover titlen som Vimeo Staff Pick, en garanteret plads på Vimeos site i mindst et år og dermed muligheden for at blive både set af og delt med sitets 240.000.000 månedlige seere og 80.000.000 registrerede brugere.

Vinder: En Værdig Mand af Kristian Håskjold. Se klip fra filmen:

01:00 Nat i bageriet. Erik arbejder mens alle andre sover. Radioen er indstillet på det samme program hver aften, som udlover præmier til “ugens joker” - en titel Erik drømmer om at få. Lykken hænger i det spinkle håb om at blive hørt på telefonlinjen, mens han bliver mere usynlig hver dag for sin familie omkring middagsbordet. Luk video

Robert prisen

På aftenen blev de fem nominerede til næste års Robert Prisen i kortfilmskategorien også afsløret. De fem nominerede er Delfinen af Laurits Munch-Petersen, Fugle af Trine Nadia, Maja af Marijana Jankovic, November af Kasper Møller Jensen og Næste stop af Daniel Kragh-Jacobsen.

De nominerede er udvalgt af Danmarks Film Akademi, og den endelige vinder kåres ved Robert Prisen i 2019.

Se klip fra Delfinen:

01:00 Robert er syv år og er ikke færdig med sit svømmekursus Delfinen. Hans mor har taget alle hans svømmeting med og henter ham - for nu skal de til vandet. I dag er der ingen grænser for hvor meget sjov, de to kan have. Far ringer godt nok igen og igen, men ingen tager den. Mor og Robert har for travlt med at indhente det forsømte på en strandtur. Luk video

Se klip fra Fugle:

00:59 Som børn havde Katja og Hanne kun hinanden. I en hemmelig hytte i skoven lavede de deres egen sjov og levede efter deres egne regler. Og regel nummer ét lød: ingen fulde voksne. Sytten år senere mødes de to tilfældigt igen og bliver klar over at uforløste smerter hjemsøger dem begge. De bliver nødt til at vende tilbage til åstedet i skoven. Luk video

Se klip fra November:

01:00 En navnløs norsk kvinde prøver at slå igennem som manuskriptforfatter i den danske filmindustri. Hun er desværre bare løbet tør for idéer før hun overhovedet kom i gang. Ligesom resten af filmhistoriens selvbevidste wannabes er hun dog god for billedmontager af skriveblokeringens klassiske positurer. Lige meget hjælper det. Man kan ikke lave en film uden mindst én god idé. Luk video

Se klip fra Næste Stop:

01:00 Siv og hendes klassekammerater fejrer deres dimission fra gymnasiet med den traditionelle lastbiltur rundt til alles forældre. Vognen er pyntet med bøgegrene og flag, klaphattene er på plads og der bliver skålet ved hvert sving i vejen. Det skulle være hendes unge livs største dag, men for Siv er alt, der involverer hendes mor en kilde til bekymring. Bare hun nu ikke ødelægger det hele. Luk video

Pitch Me Baby

I løbet af ugen er der blevet afholdt en pitch-konkurrence, hvor håbefulde filmskabere kan præsentere deres idé til en film. Foreningen af Danske Filminstruktører og Danske Dramatikeres Forbund sætter to arbejdslegater på henholdsvis 15.000 og 35.000 DKK på højkant til den filmskaber, der mest overbevisende kan pitche sin idé til en kortfilm foran jury og publikum. 1. præmievinderen modtager ligeledes en invitation til at pitche sin idé til Euro Connection under Clermont-Ferrand International Short Film Festival.

Pitch Me Baby, 1. præmie: Skifting af Zinnini Elkington

Pitch Me Baby, 2. præmie: Brothers Suicide af Christian Einshøj

