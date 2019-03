Bashkim Kadrii: Vi går benhårdt efter pokalfinalen

Med fredag aftens fine resultat på 2-2 ude mod Brøndby IF i duellen om bronzemedaljer i mesterskabsspillet i superligaen, er der god grund til at kigge fremad for OB.

Såldes er næste punkt i kampprogrammet pokalsemifinalen, og der møder OB FC Midtjylland på udebane den kommende onsdag.

OB-profilen Bashkim Kadrii, som mod Brøndby scorede sit ottende sæsonmål, da han bragte OB foran 2-1 i 57. minut, håber at skulle til pokalfinale i Parken 17. maj.

- Vi går benhårdt efter at slå FC Midtjylland, men vi er selvfølgelig godt klar over, at det bliver utroligt svært, siger Bashkim Kadrii til Ritzau.

Læs også Nyt superligahus: OB-eliten får 817 kvadratmeter luksus i to etager

Positive vinde over Ådalen

OB er for første gang i otte år med i top-6 i superligaen, og der blæser meget positive vinde over Ådalen for tiden.

- Det har betydet ekstremt meget, at vi endelig er kommet med i top-6 i Superligaen, og det har løftet hele klubben.

- Der er flere mennesker til træning, flere til kampene og bare generelt et meget større hype i hele byen, siger 27-årige Bashkim Kadrii.

Fra bronzemedaljer til sølvpokal

Tager OB stikket hjem mod FC Midtjylland, så kan det meget vel blive Brøndby, som bliver modstanderen i pokalfinanelen Store Bededag.

Således kan bronzeduellen et kort øjeblik udvikle sig til en kamp om sølvpokalen, som Brøndby vandt sidste år og som OB vandt i 2007.

Læs også OB-træner om bronzeduel: Vi har de bedste kort på hånden

Brøndby kan se pokalen

Brøndby spiller torsdag semifinale på hjemmebane, når AaB kommer på besøg.

For to år siden blev det til et finalenederlag til FC København, mens de blågule sidste år slog Silkeborg 3-1 og sikrede den første titel i ti år.

Brøndby-træner Martin Retov drømmer derfor om den tredje finale i streg, og han ser gode muligheder mod AaB.

- Vi har muligheden for at komme i den tredje pokalfinale i træk, hvilket vil være helt forrygende.

- Jeg synes, vi har gode chancer mod AaB, og det bliver nok en kamp med en masse chancer i begge ender, ligesom det var mod OB, siger Martin Retov.

I Superligaen ligger OB på tredjepladsen, mens Brøndby ligger nummer fire.