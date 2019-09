Fyns Internat redder hund fra dement: Basse havde aldrig været ude at gå tur

For halvandet år siden fik en ældre, dement mand fra Nordfyn hvalpen Basse. Siden da har hunden ikke været ude at gå tur, og Basse har ligeledes aldrig mødt andre hunde end den selv.

På trods af at den nu 89-årige mand gennem hele Basses liv løbende har haft besøg af både pårørende og hjemmepleje, skulle der gå over et år, før nogen indberettede den misrygte hund.

- Det er dybt tragisk for Basse. Han har mistet et år og tre måneder af sit liv, siger internatleder fra Fyns Internat Lene Frahm.

Da Fyns Internat hentede Basse var han svag, stresset og underernæret. Han tilbragte det meste af sin tid lukket inde på et værelse, og han var aldrig blevet hverken luftet eller trænet.

Vender det blinde øje til

Og Basse er langt fra et enestående tilfælde. Ifølge Fyns Internat involverer op mod 20 procent af deres sager med misrygtede hunde enten gamle mennesker eller psykiatiske patienter, som ikke selv er i stand til at passe deres hund.

- Der er desværre langt, langt flere hunde derude, som ikke får hjælp. Pårørende vælger ofte at vende det blinde øje til for at undgå konfrontation, siger Lene Frahm og tilføjer, at også basse kunne være blevet reddet meget før.

- Da vi kom og hentede Basse, havde ejeren gæster. Desuden ved vi, at der dagligt er kommet hjemmepleje i huset, så der er helt sikkert nogle, der skulle have grebet ind langt før, fortæller hun.

Dyrevelfærd over tavshedspligt

Fyns Internat oplever desuden, at medarbejdere i både psykiatrien og hjemmeplejen ikke tager ansvar for de hunde, som deres patienter misrygter.

- Medarbejdere, som oplever det her hos borgere, skal ikke dække sig ind under tavshedspligt. Der er en dyreværnslov, som trumfer, når der er tale om misrygt, siger Lene Frahm og tilføjer:

- Der er mange ældre mennesker og psykisk syge, der er i stand til at passe godt på en hund, men hvis man oplever andet, skal man altså indberette det.