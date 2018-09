Beæret prisvinder: John blander sig og belønnes for det

John Kaspersen fra Nørre Aaby vinder lørdag 25.000 kroner for sit engagement i byens idrætsliv. Men for ham er det ikke pengene, der er det vigtigste ved at vinde Bland Dig Prisen 2018.

Lørdag vandt John Kaspersen Fyens Stiftstidendes Bland Dig Prisen 2018.

- Hvis ikke andre gør noget, kan vi risikere at dø ud. Men vi må selv gøre noget, og det gør vi.

Sådan lød det fra vinderen fra Nørre Aaby, der modtog 25.000 kroner og en buket blomster, da han hans navn blev rådt op til folkemødet i Odense.

- Det er en stor ære at modtage så fornem en pris. Vi er meget glade for at vise, hvad vi kan i Nørre Aaby, fortæller den fynske ildsjæl.

Jeg er mest glad for den omtale, som prisen giver os. Det kan nemlig være med til at fortælle andre, at vi eksisterer, John Kaspersen, vinder af Bland Dig Prisen 2018

- Jeg havde virkelig ikke regnet med at vinde.

John Kaspersen er til dagligt lærer på Assensskolen. Han har siden 1986 engageret sig i det lokale foreningsliv i Nørre Aaby, og i år blev han æret for sit gåpåmod og sin rolle i at arrangere begivenheden Nørre Aaby i bevægelse.

Arrangementet finder sted den første lørdag i juni i Tusindårsskoven i Odense, og ikke nok med at få ideen, så har John Kaspersen også været med hvert år, når arrangementet skaber mere liv i lokalsamfundet i Nørre Aaby.

Læs også Ib Arne og smedekoret åbner folkemødet: - Vi synger de steder, folk gider at høre os

00:16 Vinderen af Bland Dig Prisen havde slet ikke regnet med det Luk video

Pengene er ikke prisen

Selvom John Kaspersen netop har modtaget hele 25.000 kroner for sit engagement, er det ikke pengene, der betyder mest for ildsjælen fra Nørre Aaby.

- Jeg er mest glad for den omtale, som prisen giver os. Det kan nemlig være med til at fortælle andre, at vi eksisterer, fortæller han til TV 2/Fyn.

Pengene skal bruges på det, som egentlig er skyld i, at John Kaspersen har fået prisen. Nemlig på næste års Nørre Aaby i bevægelse-arrangement, hvor han igen vil skabe en dag for idrætslivet, som får børn og unge ud i luften for at bevæge sig.

Kan ikke lade være

Manden bag Nørre Aaby i bevægelse bruger meget tid på at få Nørre Aaby til at spille en rolle på Fyn. Men han synes bestemt ikke, at det er hårdt arbejde.

- Jeg har altid bidraget til samfundet. Og jeg kan simpelthen ikke lade være med at se muligheder frem for begrænsninger i Nørre Aaby, fortæller John Kaspersen og fortsætter:

- Jeg brænder for arrangementer som Nørre Aaby i bevægelse. Og det gør det let for mig at bruge mange timer på det.

John Kaspersen var sammen med fire andre fynske ildsjæle nomineret til Bland Dig Prisen. De øvrige nominerede var Dynamo Workspace, Bevar Siloen, Gerhardt Andersen og Kirsten Boie.

Læs også Fynsk folkemøde for sjette gang