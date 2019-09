Forurening af drikkevandet: Beboere bør koge vand fra Langå Vandværk

Borgere, der får vand fra Langå Vandværk, bør koge deres drikkevand.

Efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed har Nyborg Kommune bedt vandværket om at give beskeden videre til deres forbrugere.

Det sker efter, at der er konstateret en foruening med e-coli og coliforme bakterier i vandet. Lige nu er vandværket i gang med at undersøge årsagen til forureningen.

Tænd hanerne og kog vandet

Nyborg Kommune beder borgere i området om at gennemskylle egne vandinstallationer dagligt for at hjælpe med at få skyllet forueningen ud.

For at dræbe mikroorganismer skal vandet koge ved 100 grader i mindst et minut. Koges vandet i elkedel skal vandet have to opkog med to til fem minutters mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner skal opnå mindst 80 grader.