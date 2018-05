Beboere chikaneret i månedsvis: Unge fyrer kanonslag af weekend efter weekend

I månedsvis har en gruppe på syv unge chikaneret beboerne på Femkanten og Paaskeløkkevej i Odense C. Blandt andet er postkasser systematisk bombet i stykker med kanonslag.

Lørdag sidst på aftenen blev det for meget for en beboer i boligblokkene på Femkanten/Paaskeløkkevej i Odense C.

Her blev der igen kastet kanonslag i de sene aftentimer - og denne gang ringede vedkommende til Fyns Politi.

Beboeren fortæller til TV 2/Fyn, at der i halvanden time fra klokken 17.40 til 19.10 var blevet kastet med kanonslag, men da det bragede løs voldsomt ved 23-tiden blev det for meget.

Politiet genoprettede roen

Vagtchef ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist, bekræfter overfor TV 2/Fyn anmeldelsen, og at man først ankom til stedet med en patruljevogn, som kort efter fik selskab af en hundepatrulje.

- Vi får kontakt med nogle af personerne og får roen genoprettet. Ingen blev sigtet, fortæller Kenneth Taanquist.

Chikane siden nytår

Kanonslagene bliver kastet af en gruppe unge mænd, som beboeren beskriver som indvandrere. De opholder sig på pladsen ved den lille Elite-købmand og ved det butikslokale, som indtil for nylig husede caféen "Mini Café".

"Mini Café" er kendt i området som et sted, hvor den nu opløste indvandrerbande Black Army ofte kom.

Den gentagne affyring af kanonslag foregår i weekenderne og har stået på siden årsskiftet, forklarer beboeren:

- Det plejer at være en gruppe på syv personer, siger beboeren, som ønsker at være anonym.

Skød raketter efter hovederne

Beboeren fortæller, at i dagene op til nytår blev der kastet et kanonslag ind i en af opgangens postkasser. En beboer fik fat i gerningsmanden og holdt ham fast, mens de ventede på politiet.

- Men mens vi ventede på politiet skød de raketter efter vores hoveder.

I de efterfølgende dage blev tre af postkasserne "bombet" i stykker af adskillige kanonslag, så både fronter og bagender blev "ødelagt.

Vil gerne have fokus på det

- Jeg vil jo gerne have fokus på det. Det har stået på i mere end fem måneder, siger beboeren, som føler sig temmelig utryg ved situationen.

- I går (lørdag, red.) så jeg en mand med en lille hund løbe fra stedet.