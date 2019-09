Coli-bakterier i vandprøve: Beboere i Odense-bydel bør koge vandet

En mistanke om vandforurening i omkring OUH og Odense Zoo gør, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu råder OUH og 1644 beboere i området til at koge vandet.

I en vandprøve har man målt coli-bakterier. To minutters kogning dræber eventuelle bakterier i vandet, mens vandet fra hanerne godt kan bruges til for eksempel håndvask, bad, tøjvask, kogning af kartofler og lignende.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at beboere koger vandt før de drikker det eller bruger det til madlavning, da der er en aktuel formodning om forurening.

Venter på resultat af prøver

Vandcenter Syd afventer lige nu reslutaterne af de opfølgende orøver, der forventes klar i løbet af i morgen, torsdag.

Når der er kommet svar på prøverne, vil Vandcenter Syd vide, om der er tale om en fejl i prøvetagningen eller grund til at opretholde en kogeanbefaling.

På Vandcenter Syds hjemmeside kan mab finde svar på de mest centrale spørgsmål vedrørende mistanken om drikkevandsforurening.