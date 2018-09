Beboerformand i Vollsmose: Nedrivninger løser ikke udfordringer

I en ny plan for Vollsmose ønsker byrådet, at mindst 1.000 almene boliger skal rives ned eller ændre status.

Det ændrer ikke noget i forhold til de udfordringer, som Vollsmose har, at man river boliger ned.

Det mener formand for Samarbejdsrådet i Vollsmose, Bjarne Andersen, efter at byrådet i Odense tirsdag på et pressemøde offentliggjorde en plan om, at mindst 1.000 familieboliger i Vollsmose skal rives ned eller ændre status.

De 1.000 boliger skal altså gå fra status som almen bolig til studie-, ældre- eller ejerbolig. Ud over det, så skal der opføres 1.600 nye - ikke-almene - boliger.

- Ældre- og studieboliger kan jeg gå med til, siger Bjarne Andersen til Ritzau, og tilføjer:

- Men jeg kan ikke se fornuften i at rive nogle velfungerende lejligheder ned for at bygge noget andet, siger han.

Som formand for Samarbejdsrådet repræsenterer han de ni beboerforeninger i Vollsmose.

Læs også Borgmester om ny plan for Vollsmose: Det er den sidste plan, vi laver