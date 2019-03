Skyldig: Bed politibetjent i tommelfingeren

Ved byretten i Svendborg er en 26-årig mand i dag blevet dømt skyldig i vold mod tjenestemand, simpel vold, forsøg på røveri og besiddelse af euforiserende stoffer. Da manden er psykisk syg, er han blevet idømt en retslig foranstaltning, hvilket betyder han skal anbringes en institution for personer med psykiske handicap.

Den svendborgensiske mand var tiltalt for fem forhold, hvoraf han blev kendt skyldig i fire. Det seneste forhold foregik på psykiatrisk afdeling i Svendborg 22. september 2018. Her opførte han sig voldsomt over for personalet, der derfor kontaktede politiet for at få hjælp til at håndtere manden.

I forbindelse med at betjentene forsøger at få manden under kontrol, bider han en betjent to gange. Først bider han betjenten i brystkassen og herefter bider han ham i tommelfingeren.

- Han bider faktisk så hårdt, at knoglen brækker i tommelfingeren. Betjenten var efterfølgende sygemeldt i seks uger, men det lader ikke til, han kommer til at få varige men, fortæller Rasmus Hansen.

Manden har siden episoden i september været varetægtsfængslet. På grund af sin psykiske tilstand, har han siddet på retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.

Dømt for forsøg på røveri og besiddelse af stoffer

Den 26-årige er ligeledes blevet dømt skyldig i at forsøge at begå et røveri i en Fakta i Svendborg 22. august i 2018.

Rasmus Hansen oplyser, at manden erkendte, at han havde været i den pågældende butik, men han nægtede at have begå røveriet, da han mener, at han blot bad om penge.

Manden havde iklædt sig en hue og solbriller og havde smurt sit ansigt ind i sovsekulør.

- Han har sin hånd i lommen, så det kunne ligne, han havde et våben. Da han er kommet ind i butikken siger han, at ekspedienten skal give ham 600 kroner, hvilket ekspedienten nægter. Han siger så, at han skal have 300 kroner. Da ekspedienten igen nægter, løber manden ud af butikken, fortæller Rasmus Hansen.

Den 26-årige er også kendt skyldig i at overtræde lov euforiserende stoffer. En sag, der går tilbage til juni 2018, hvor manden har været i besiddelse amfetamin og hasmix - det vil sige hash, der er blandet op med tobak.

Overfaldt medpatient

27. August 2017. Manden, der var patient på afdelingen, overfaldt en kvindelig medpatient, der var på afdelingen for at hente sin medicin.

- Han tildelte hende flere slag i ansigtet med knyttet næve, og så tager han fat i hendes hoved og slår det ned i sit knæ, siger Rasmus Hansen, der er anklager ved Fyns Politi.

Manden erkendte i byretten at have begået overfaldet, og han er blevet kendt skyldig efter straffelovens § 244, der omhandler simpel vold.

Læs også Flammer op gennem taget: Kraftig brand i stråtækt hus

Dømt til anbringelse

Manden er idømt en såkaldt retslig foranstaltning. Det betyder, han bliver anbragt på en institution for personer med psykiske handicap. Den dom accepterede han i retssalen i dag, men han har stadig 14 dage til at anke sagen, forklarer Rasmus Hansen.

- Retslægerådet har vurderet, at anbringelse på en institution er det rigtige i den her situation. Nu skal man i gang med at finde ud af, hvilken institution der ville passe bedst til ham i forhold til de vanskeligheder han har, fortæller anklageren

En retslig foranstaltning er ikke tidsbestemt, men kan prøves ved retten igen efter 5 år. Det betyder, at man indhenter udtalelser fra læger, der har med personen at gøre, og vurderer udviklingen.

- De fleste får prøvet sagen igen, når de fem år er gået. Hvis den så bliver afvist, kan man prøve igen to år efter det, siger Rasmus Hansen.

Manden er nu varetægtsfængslet på Retpsykiatrisk afdeling i Middelfart igen, mens det bliver undersøgt, hvilken institution han skal anbringes på.

Læs også Politiet mangler vidner: Tasketyv skubbede ældre kvinde omkuld