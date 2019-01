Kursus til lærere: Bedre klima begynder med børnene

Middelfart Kommune har gennem flere år arbejdet med grøn omstilling, bæredygtighed og innovative klimaløsninger.

Nu vil kommunen dele ud af erfaringerne gennem et helt nyt kursustilbud om klimaløsninger til folkeskolelærere fra hele Europa.

- Deltagerne får helt ny og opdateret viden, nye kompetencer og opkvalificering inden for klima med afsæt i de konkrete erfaringer, vi har gjort os her i Middelfart Kommune, forklarer Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen i en pressemeddelelse.

De nye kurser kommer til at foregå på engelsk og bliver målrettet udenlandske lærere.

Deltagerne bliver både præsenteret for konkrete projekter som for eksempel KlimaByen, men også kommunens indsats med at integrere fokus på klima i skolevæsenet.

- Hvor vi blandt andet har uddannet lærere til at blive særlige klimavejledere, fortæller Thorbjørn Sørensen.

Begynder til efteråret

Danske lærere er også velkomne på kurserne.

- Vi ved, at internationalt samarbejde i sig selv giver både dynamik, ny inspiration og dygtigere lærere. Og ved at koble det med klimaet, rammer vi ind i den nok allervigtigste dagsorden lige nu, og den kender ingen grænser, så det giver god mening at koble klima og internationalisering, forklarer Thorbjørn Sørensen

Efter planen begynder kurserne i efteråret 2019.