Ledte efter ældre kvinder på Krak: Bedrog og snød dem så for over en million kroner

Det er en omfattende bedragerisag, der begynder tirsdag ved Retten i Svendborg, hvor tre mænd er tiltalt for internetbedrageri.

To af mændene er 20 år og den sidste er 21. Alle tre er fra Odense. Foto: Ole Holbech

Anklageskriftet har knap 100 forhold af bedrageri eller forsøg på bedrageri for tilsammen mere end en million kroner. Der er indkaldt 134 vidner i sagen, der er berammet til 15 dage.

Ifølge anklagemyndigheden begyndte de tre mænd fra Odense bedrageriet i 2016 med at aflure tilfældige personers koder til mobilepay.

Men da bankerne skærpede sikkerheden for mobilepay, ændrede de tre mænd taktik.

Kiggede på Krak efter ældre kvinder

De begyndte i stedet systematisk at lede efter navne på Krak, der indikerede, at der var tale om en ældre person. Mændene gik især efter ældre kvinder.

De tre tiltalte lod som om, at de var fra Nets eller Danske Bankers Fælles Sikkerhedssystem og fortalte de ældre, at der foregik mistænkelige transaktioner på deres konti. Herefter blev de ældre bedt om at komme med person- og bankoplysninger, som mændene så brugte til at hæve penge på de forurettedes konti.

Gode råd - hvis du er usikker Hvis du modtager en e-mail eller sms, skal du: Undlade at opgive nogen form for personlige kortdata

Videresende den til Nets' phishing-analyse afdeling, phishing-alerts@nets.eu (valgfrit)

Slette den! Hvis du modtager et telefonopkald, skal du: Undlade at opgive nogen form for personlige oplysninger

Afbryde forbindelsen Har du allerede opgivet dine personlige data, skal du hurtigst muligt kontakte din bank og sørge for at få spærret den/de konti eller det/de betalingskort, du har afgivet oplysninger om. Kilde: Nets Danmark

Ifølge Fyns Politi er der tale om en lang række hævninger, der tilsammen løber op i mere end en million kroner.

I et enkelt tilfælde blev der ad flere omgange hævet for i alt 300.000 kroner.

Dom i 2020

Bedrageriet fandt sted i perioden fra 2016 til 2019 og er primært gået ud over fynboer.

Men da mændene også er tiltalt for at have bedraget personer andre steder i landet, har Fyns Politi fået hjælp til efterforskningen fra andre politikredse og fra politiets Landsdækkende center mod it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK).

Der forventes dom i sagen i slutningen af februar 2020.