Beep: Vi er vilde med det kontaktløse dankort

Hvis du bruger et kontaktløst Dankort, når du er ude og handle, så er du langtfra den eneste. Nye tal fra Nets viser nemlig, at det kontaktløse Dankort er blevet ekstremt populært i løbet af 2017.

Det er let, det er hurtigt og et lille 'beep' fortæller, at transaktionen er gået igennem. Vi er blevet begejstrede for at bruge det kontaktløse Dankort.

En opgørelse for december 2017 viser, at 42 procent af alle dankortbetalinger i Region Syddanmark blev foretaget med det kontaktløse Dankort.

Det er en markant stigning i forhold til tallene fra december 2016, hvor kun 14 procent af alle køb i Region Syddanmark blev foretaget med det kontaktløse kort.

- Det er en af de mest smertefrie introduktioner at et nyt betalingsmiddel, jeg har været med til, siger varehuschef i Føtex i Nyborg Allan Mariager.

Han har eller set flere nye systemer komme til.

- Jeg kan huske, da vi indførte Dankortet. Dengang var vi ikke udelt begejstrede. Vi tænkte hvad er nu det for noget? Også som butiksfolk var vi noget i tvivl, om det her nogensinde kom til at køre, men det gør det jo, siger han.

Og med introduktionen af de kontaktløse Dankort kører det endnu hurtigere. Hos Nets er det kommet bag på dem, hvor hurtigt danskerne har taget kontaktløs betaling til sig.

- Det er jo en overraskelse, fordi det som regel tage rigtig lang tid at ændre folks betalingsvaner. Når vi står ved kassen og skal betale, så gør vi fuldstændig som vi plejer. Når det så alligevel er gået så hurtigt, (med kontaktløs betaling, red.) så tror jeg, det er fordi, det er lige lidt nemmere, siger Dankortansvarlig fra Nets, Jeppe Juul-Andersen.

I England, der var de første, tog det dem syv år om at nå det niveau, vi var syv måneder om, så det er super hurtigt, danskerne har taget den her betalingsmåde til sig Jeppe Juul-Andersen

Intet problem for kunderne

Kunderne i Nyborg har heller ikke haft problemer med at tage den kontaktløse betalingsmetode til sig.

- Det er hurtigt og ukompliceret, når det virker, siger Poul Erik Adamsen.

- Den eneste forskel er, at man ikke skal taste koden. Ellers er der ingen forskel, siger Stine Rasmussen.

- Det er bare blevet en vanesag. Man lægger bare kortet på. Så er der lige det, at man sommetider glemmer, at man skal taste koden, men jeg synes, det er fint, siger Mette Thyesen.

Masser af kontaktløse betalinger i Syddanmark

I Region Syddanmark var 42 procent af alle dankorttransaktioner i december 2017 foretaget med kontaktløse Dankort. På landsplan var 43 procent af transaktionerne kontaktløse, og dermed følger Fyn og resten af Syddanmark den nationale udvikling.

Generelt har danskerne været hurtige til at tage kontaktløs betaling til sig, sammenlignet med resten af verden.

- I England, der var de første, tog det dem syv år om at nå det niveau, vi var syv måneder om, så det er super hurtigt, danskerne har taget den her betalingsmåde til sig, siger Jeppe Juul-Andersen.

Kortere ekspeditionstid

I Føtex i Nyborg har de kunnet mærke udviklingen på en helt konkret måde.

- Køerne er blevet kortere. Ekspeditionstiden ved kassen er hurtigere, siger Allan Mariager.

- Jeg synes, folk kommer hurtigere igennem, og det kan man også godt se, siger kasseassistent Julie Schultz.

Hos Nets forudser man, at den næste, nye betalingsmetode bliver at bruge telefonen.

- Ens mobiltelefon bliver til ens Dankort. Så laver man kontaktløs betaling med mobiltelefonen i stedet for kortet, og det tror jeg, danskerne vil tage til sig i det kommende år, siger Jeppe Juul-Andersen.

Hos Føtex i Nyborg er man oben over for udviklingen, selvom man ikke her tør spå om, hvad det næste bliver.

- Jeg følger, hvad der er sket. Om det bliver telefoner, lader jeg specialisterne om at vurdere, men det er da spændene at følge med i, siger Allan Mariager.

Metoden, hvor man henter en dankort-app ned på telefonen og betaler med den, kom allerede ud i foråret 2017, men er endnu ikke særlig udbredt.