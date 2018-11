Befærdet tilkørselsvej til motorvejen lukket indtil søndag

Fra fredag klokken 20 og frem til søndag klokken 12 er Drejebænken lukket på grund af vejarbejde. Det oplyser Odense Kommune.

Vejen, som blandt andet fører bilister ned til tilkørsel 50 på Fynske Motorvej, vil derfor være helt spærret for bilister, som i stedet må ud på en lidt anden vej.

Odense Kommune oplyser, at der i stedet er omkørsel for bilisterne via Svendborgvej, Niels Bohrs Allé og Munkebjergvej.

Det er et gravearbejde, som er skyld i lukningen af Drejebænken, som varer ved hele weekenden.