Begejstrede anmeldere: Fynske Mø triumferede på hjemmebane

Fyens Stiftstidendes musikanmelder Simon Staun tænder fire ud af seks stjerner efter koncerten med fynske Mø på Heartland Festival fredag nat.

Soundvenue kaster en stjerne mere af sted og ender på fem ud af seks oplyste stjerner til Mø.

Begge musikanmeldere er enige om, at en toptunet Mø triumferede på hjemmebane.

Koncerten

Karen Marie Ørsted, Mø fra Ubberud, nåede at spille en god blanding af de gamle klassikere og nogle af sangerindens allernyeste hits.



Blandt andet lagde publikum ører til "Pilgrim", "Mercy", "Cold Water", "Final Song", "Kamikaze", "Get it Right", "Don't Leave" og "Drum".