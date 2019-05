16 dage inde i valgkampen: Begge statsministerkandidater er i dag på Fyn

Du kan drikke kaffe med Lars Løkke Rasmussen på Langeland, og så kan du spise og stille spørgsmål til Mette Frederiksen i Odense. Begge statsministerkandidater, og mange andre politikere, er i dag på Fyn.

Herunder kan du se dem alle arrangementerne.

TV 2/Fyn giver dig her et kort overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens 15. dag.

Hvad: Stil dit spørgsmål til Mette Frederiksen

Socialdemokratiets statsministerkandidat gæster Storms Pakhus tæt ved Odense Havn. Sammen med streetfood vil den socialdemokratiske leder også få mulighed for at svare på dit spørgsmål.

Arrangør: Fyens Stiftstidende og TV 2/Fyn

Hvem: Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet

Hvornår: Fra klokken 18

Hvor: Storms Pakhus, Seebladsgade 21, 5000 Odense

Hvad: Folketingsvælgermøde

Kom og giv kandidaterne dine svar på deres spørgsmål, frem for at du stiller dem spørgsmål og får svar, som du kender i forvejen.

Hvem:

Bjørn Brandenborg, Soc.dem.

Rasmus Helveg Petersen, Rad.V.

Jørgen Nielsen, Kons.

Gert Dyrn, Klaus Riskær Pedersen

Karsten Hønge (MF),SF

Carsten Bach (MF), Liberal Alliance

Michael Jensen, KristenDemokraterne

Eva Jørgensen, Dansk Folkeparti

Erling Bonnesen (MF), Venstre

Jesper Kiel, Enhedslisten

Stine Helles, Alternativet

Hvornår: 19.00 - 21.00

Hvor: Filippahuset, Hundstrup, Filippavej 64, 5762 Vester Skerninge

Hvad: Hvordan vil politikerne sikre uddannelser af høj kvalitet, uanset postnummer?

Flere partier mener, at det skal være muligt at tage langt flere uddannelser uden for de største danske byer. Men er de klar til at prioritere midlerne? Det vil Landdistrikternes Fællesråd sætte fokus på, når de onsdag inviterer til valgdebat om uddannelse.

Hvem:

Jane Heitmann, folketingskandidat (V)

Trine Bramsen, folketingskandidat (S)

Jens Henrik Thulesen Dahl, folketingskandidat (DF)

Stine Helles, folketingskandidat (ALT)

Anne Skau Styrishave, folketingskandidat (RV)

Vibeke Syppli Enrum, folketingskandidat (EL)

Camilla Lydiksen, folketingskandidat (K)

Hvornår: kl. 19 - 21

Hvor: Langtved Friskole i Ullerslev, Langtvedvej 4B, Langtved, 5540 Ullerslev

Hvad: Kom og få en hyggelig snak over morgen kaffen med statsministeren

Hvem: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

Hvornår: 8.30 - 9.00

Hvor: Humble Købmanden, Hovedgaden 24 5932 Humble