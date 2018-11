Ung mand efterlyst: Begik indbrud hos Folkekirkens Nødhjælp

I Østergade i Faaborg har der natten til fredag været et indbrud i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik. Det oplyser Fyns Politi.

Indbrudstyven kom ind i butikken ved at knuse en rude i hoveddøren med et ukendt redskab. Han har stjålet et ukendt antal tallerkener og glas.

Ifølge politiet skete indbruddet omkring klokken halv et natten til fredag. Her har indbrudstyven gået rundt i butikken og muligvis også i et baglokale.

Knust rude

Et vidne i en lejlighed over for butikken hørte ved halvettiden lyden af glas, der knustes, og kiggede ud ad vinduet og så gerningsmanden løbe væk.

Vidnet beskriver ifølge politiet gerningsmanden som en mand, der er sidst i 20’erne. Han er mellem 190 og 200 centimeter høj, tynd og har kort, mørkt hår.

Under indbruddet var han iført mørke, løse bukser og en mørk hættetrøje. Hætten var trukket op, men var ved at falde ned under flugten. Gerningsmanden løb fra stedet ad Bøjestræde mod Grønnegade, oplyser politiet.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.