Begyndte som en vittighed: 50 vognlæs jord sendes gennem Fyrtøjet

Hvad gør man, når 50 vognlæs jord skal fjernes, men der ikke må køre lastbiler. Den udfordring fandt folkene på Odense Bys Museer en kreativ løsning på.

Arkæologer fra Odense Bys Museer er i fuld gang med udgravningen af Lotzes Have ved H.C. Andersens Hus i det centrale Odense.

Udgravningen af Lotzes Have er første skridt i skabelsen af et nyt H.C. Andersen-museum, der skal stå færdigt i 2020.

Hele området skal undersøges for forhistoriske fund inden arbejdet med at bygge det nye museum kan begynde. Og før at det kan lade sig gøre, skal der fjernes rigtig mange ton jord.

Men det er en udfordring, for Lotzes Have og H.C. Andersens Hus ligger omkranset af gamle historiske huse og smalle brolagte gader.

- Der er en begrænsning på, hvor store lastbiler, der må køre i de små gader. Brostenene kombineret med gamle huse på gamle fundamenter og tunge lastbiler er en dårlig kombination. Det ville både genere beboerne og kunne ødelægge de gamle huse, siger museumsinspektør Jakob Tue Christensen fra Odense Bys Museer.

Begyndte som en vittighed

Arkæologerne har gennem den seneste måned udgravet en tredjedel af den gamle have,og nu kunne de ikke komme længere for bunkerne af jord fra udgravningen. Så derfor måtte museumsfolkene i tænkeboks.

- Jeg tror, at det oprindeligt blev foreslået som en joke, at sende jorden gennem Fyrtøjet, og så tog det ene ord det andet, fortæller museumsinspektør Jakob Tue Christensen.

Bygningen, der husede Fyrtøjet, står for øjeblikket tom og skal rives ned, når byggeriet af det nye H.C. Andersens Hus begynder.

Derfor er det muligt at sende de mange ton jord tværs gennem bygningen. Det foregår nu på to store transportbånd, der sender jorden direkte ud og ned i en stor lastbil.

- Det er vores eneste mulighed at sende jorden gennem Fyrtøjet på et transportbånd, siger Jakob Tue Christensen.

