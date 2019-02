Tusinder lider af tvangsoverspisning: Behandling på vej i Odense

Selvom omkring 50.000 danskere lider af tvangsoverspisning, er der ganske få behandlingsmuligheder. Men nu kan tvangsoverspisere i Region Syddanmark snart få hjælp i Odense.

- Det er virkelig gode nyheder for de syddanskere, der kæmper med tvangsoverspisning. Det er en sygdom, som vi ikke har så mange erfaringer med i Danmark, og som derfor også må være meget svær at stå alene med, siger formanden for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF).

Kontroltab og skam

Tvangsoverspisning eller Binge Eating Disorder (BED), som det hedder på engelsk, er en lidelse, hvor en person oplever tilbagevendende episoder af tvangsoverspisning, hvor der spises en stor mængde mad inden for et kort tidsrum. Efterfølgende får personen en følelse af kontroltab og skam. Sygdommen har ofte alvorlige psykiske, fysiske og sociale konsekvenser.

Hidtil har behandlingsmulighederne været meget begrænsede, men med en bevilling på 6,7 millioner kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet har Region Syddanmark fået grønt lys til sætte gang i to pilotprojekter.

To projekter i Odense

Psykiatrisygehusets Telepsykiatrisk Center i Odense står bag et projekt med internetbaseret behandling, så patienter, der lider af let eller moderat tvangsoverspisning, kan følge et program hjemmefra.

Psykiatrisk Afdeling i Odense vil tilbyde tilrettelagte forløb til patienter, der har en alvorlig eller ekstrem tvangsoverspisning.

- Vi håber, at vi både kan hjælpe den enkelte syddansker og deres familier og samtidig få udviklet nogle værktøjer og metoder, som andre kan få gavn af, siger Theis Mathiasen.

Klar til udvidelse

De første patienter kan starte i behandling omkring 1. maj 2019, og selvom Sundheds- og Ældreministeriet betaler for forsøget i første omgang, er regionen også klar med hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi ved ikke præcis, hvor mange tvangsoverspisere der er i Syddanmark. Men nu starter vi op i Odense, og hvis behandlingen virker, er vi klar til at skyde flere penge i, lyder det fra Thies Mathiesen.