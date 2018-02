Mor bekymret over OUH-besparelser: Det er vigtigt at få hjælp

På Odense Universitetshospital nedlægges otte senge på barselsafdelingen. Det vækker bekymring hos en nybagt mor, men ledende overlæge på OUH forsikrer de fødende om, at kvaliteten stadig opretholdes.

Med de nye effektiveringskrav kan hveranden af de fødende på Odense Universitetshospital forvente at skulle hjem uden overhovedet at have været forbi barselsafdelingen.

Det vækker bekymring hos den nybagte mor Maria Kreutzmann Hansen.

Hun fødte sin søn på OUH for cirka seks måneder siden. Efter fødslen var hun indlagt til observation et døgn på barselsafdelingen, hvor hun fik hjælp til blandt andet amning.

- Det er en helt ny verden, og når man står med det her lille menneske i armene, kan det være svært at forstå, at man er blevet mor. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt at få noget hjælp og få svar på alle de spørgsmål, der dukker op, siger Maria Kreutzmann Hansen.

De nye effektiviseringskrav betyder, at OUH nedlægger otte af barselsafdelingens i alt 41 senge og sparer, hvad der svarer til syv sygeplejestillinger.

Det er ifølge Maria Kreutzmann Hansen bekymrende, at man som fødende ikke har mere indflydelse på, om man har brug for at blive på barselsafdelingen efter fødslen.

- Jeg tænker, det er individuelt, om man har lyst til at komme hjem, eller om man har lyst til at blive. Det er ret forskelligt, hvordan man kan føle. Men i mit tilfælde, havde jeg faktisk også lyst til at blive lidt tid efter, siger Maria Kreutzmann Hansen.

Kvaliteten bliver opretholdt

Bjarne Rønde Kristensen, der er ledende overlæge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D på OUH understreger dog, at besparelsen ikke vil gå ud over de kvinder, der oplever kompliaktioner ved fødslen.

- Vi vil jo ikke sende nogen hjem, der ikke er klar til det. Men ligesom vi ser en stigning af antallet, der ønsker at føde i hjemmet, altså have hjemmefødsler, så tror vi altså også på, at det her er rigtig godt for langt de fleste, siger Bjarne Rønde Kristensen.

Effektiviseringen vil heller ikke have indflydelse på kvaliteten af at føde på OUH, forsikrer Bjarne Rønde Kristensen.

Med de her syv stillinger, der bliver nedlagt, kan det så lade sig gøre at opretholde kvaliteten?

- Ja, fordi de syv stillinger var knyttet til det antal senge, som vi hidtil har haft, så det er helt klart vores overbevisning, siger han.

Regionsrådspolitiker Villy Søvndal (SF) vil nu stille spørgsmål til Regionsrådet om beslutningen.