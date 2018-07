Bellinge står sammen mod nationalsocialistiske klistermærker

Klistermærker med nationalsocialistiske budskaber opsat på lygtepæle og bustoppesteder har fået lokalbefolkningen i Bellinge til at rykke sammen om at få dem fjernet fra bybilledet.

Den Nordiske Modstandsbevægelse har indledt en klistermærkekampagne i Bellinge.

På sin hjemmeside beskriver bevægelsen sig som en revolutionær, nationalsocialistisk kamporganisation, hvis formål er at skabe 'et stærkt og forenet Norden,' ligesom de beskriver nationalsocialismen som bevægelsens ledestjerne.

Klistermærker med de budskaber har fået beboerne ved Bellinge og Dyrup syd for Odense til at rykke sammen for at få fjernet de opklistrede, nationalsocialistiske holdninger.

Blandt andet er lygtepæle og busstoppesteder blevet tilklistret med budskaber som 'They rule' oven på billeder af det amerikanske flag og jødestjerne for at indikere, at USA bliver styret af jøder, som er en af de befolkningsgrupper, Den Nordiske Modstandsbevægelse vil bekæmpe.

En af dem, der går forrest i kampen mod de nationalsocialistiske klistermærker, er Mads Henning Jensen.

Nogle af de opsatte klistermærker i Bellinge. Foto: Jonas Mattsson

- Mit problem er sådan set ikke klistermærkerne overhovedet. Det er ulovligt i sig selv. Mit problem er, at det her er ekstremistisk propaganda, siger Mads Henning Jensen.

Ekstremisme skal tales imod

På klistermærkerne står linket til Den Nordiske Modstandsbevægelses hjemmeside - og det er Mads Henning Jensen ikke interesseret i at se i Bellinge.

- Det henviser til en hjemmeside for en nynazistisk organisation. Jeg er af den holdning, at ekstremisme skal tales imod, hver eneste gang man møder det. Og hvis man opdager propaganda for ekstremistiske holdninger, så synes jeg egentlig, at man skal fjerne det, siger Mads Henning Jensen.

Han anerkender, at holdningerne er helt lovlige, men forbeholder sig sig lige så lovlige ret til at have en modsat holdning.

- Det er også lovligt for mig at tale det imod og prøve at fjerne det der, hvor jeg møder det, siger Mads Henning Jensen.

Facebook med effekt

Han opdagede første gang klistermærkerne for en del måneder siden. Siden stødte han på dem flere gange, hvilket i sidste uge fik ham til at skrive et opslag i en lokal Facebookgruppe.

I opslaget opfordrer han dels andre borgere til at pille klistermærkerne ned, hvis de også er trætte af dem, og dels til at den person, der sætter dem op, skal lade være.

- Det har givet en hel masse tilkendegivelser fra folk, der er enige med mig i, at de her ting skal fjernes, og at de gerne vil hjælpe med det. Men jeg har ikke fået noget respons fra nogen af dem, der sætte de her klistermærker op. Og jeg synes egentlig, at det kunne være rigtig fint, hvis de kom ud af busken, siger Mads Henning Jensen.

Fællesskabet mod klistermærkerne

Efter Mads Henning Jensen lagde de første opslag i Bellinge-gruppen på Facebook, oplevede han, at hele området stod bag ham.

En af beboerne, der er med i kampen mod klistermærkerne, er Line Dreyer Stokbæk, som lige nu er på barsel, men ellers er i gang med at uddanne sig til lærer.

- Der er et stærkt sammenhold i gruppen imod de her klistermærker. Det bringer gruppen meget sammen, når der ellers kan være debatter omkring, hvem der har den højeste hæk, og hvis græs der er grønnest. Men her har vi en fælles fjende. Folk går ud i grupper og piller klistermærker ned, forklarer hun.

Line Dreyer Stokbæk har ikke selv deltaget i nedrivningen af klistermærkerne, men støtter gruppens synspunkt.

- Jeg synes da ikke, det er i orden, at man gør noget, når det er ulovligt. Og det er jo mere eller mindre ulovligt at sætte op. Derfor synes jeg ikke, der er i orden. Men laver vi et kæmpe ramaskrig, får de den opmærksomhed, de gerne vil have. Så derfor synes jeg ikke, at man skal lave et kæmpe nummer ud af det. Måske involvere politiet, så der bliver gjort noget ved de ulovlige handlinger, siger Line Dreyer Stokbæk.

En juridisk vurdering

Nordfront.dk er en hjemmeside styret af Den Nordiske Modstandsbevægelse, som ifølge dem selv er en politisk bevægelse, der bekender sig til nationalsocialismen.

På Syddansk Universitet har professor Sten Schamburg-Müller fra Juridisk Institut vurderet hjemmesiden. hvor man kan læse, hvor i Danmark mændene bag har sat klistermærker op. De dokumenterer aktionerne med billeder.

- I sidste ene er det domstolen, der skal vurdere, men min vurdering er, at det er strafbart i hvert fald i det omfang, som det ser ud til at foregå - at man sætter klistermærker alle mulige offentlige steder. Det vil jeg betragte som hærværk, siger Sten Schamburg-Müller.

Odense Kommune vil ikke bruge kræfter på at fjerne klistermærkerne for øjeblikket, da omfanget ifølge kommunen ikke er stort nok.

Fyns Politi her heller ikke taget sagen op, da de ikke har fået nogen anmeldelser fra borgerne.

TV 2/Fyn har været i kontakt med redaktionen bag hjemmesiden Nordfront.dk. De ønsker ikke at stille op til interview.