Et døgn efter: Beredskabet arbejder stadig på branden i det sydlige Odense

Beredskabet er onsdag formiddag stadigvæk i gang med de sidste efterslukninger af branden på den store bygning i det sydlige Odense.

- Status er, at vi venter på en kran, som kan nå ind over bygningen. Vi skal nemlig have slukket for de sidste småglødninger. Virksomhederne vil meget gerne ind og se, hvordan deres kontorer ser ud, men desværre bliver de nødt til at vente lidt endnu, siger Mikkel Mygnfordt, som er indsatsleder for Beredskabet Fyn.

Læs også Massiv røgudvikling: Kraftig brand i det sydlige Odense - en person kørt på OUH

Beredskabsstyrelsen venter også på svar fra politiet, hvilket er en af grundene til, at folk helst ikke skal nærme sig bygningen endnu. Beredskabs Fyn fortæller, at man skal være opmærksom på de partikler, der medfølger efter en brand som denne.

Politiet skal vurdere, hvorvidt branden skal undersøges nærmere, før de kan frikende den og derved give lov til, at virksomhederne kan komme ind i bygningen.

- Det, jeg ved om vores lokaler i Komit, er, at der er sod-, røg- og vandskader. I hvor stort et omfang, ved jeg desværre ikke. I går fik vi at vide, at det nok ikke stod så slemt til - men kigger jeg over på bygningen nu, kan jeg se, at taget er faldet sammen over vores kontorer, fortæller Preben Sørensen, der er administrerende direktør for it-firmaet Komit.

Læs også Brand: Kendt erhvervsmands livsværk brændt ned

Som det kan ses på billederne, ryger og damper det stadigvæk fra bygningen - og ifølge vagtchefen fra Fyns Politi er det formentlig tagpap, der ligger på taget af bygningen, hvilket normalt ryger meget, når det brænder.

Det ryger stadig efter branden tirsdagens brand. Foto: Ole Holbech

Travl nat for Beredskabsstyrelsen i Odense

Udover branden i det sydlige Odense var Beredskabet også ude ved en forladt skole på hjørnet af Demantsvej og Iver Vinds Vej i Odense. Beredskabsstyrelsen havde travlt med branden i det sydlige Odense, og tog først hjem tirsdag morgen.

Læs også Brændte igen i nat: Flere i politiets søgelys efter brand på nedlagt skole

- Det har været en lang nat med et par brande i Odense. Beredskabsstyrelsen har været her meget længe og hjulpet os, Beredskabs Fyn, rigtig meget. Det har været en stor brand det her. Derfor har det også været nødvendigt at trække på noget ekstra mandskab udefra for at komme bedst muligt ud af denne her kedelige situation, fortæller Mikkel Mygnfordt til TV 2/Fyn.