Beredskabsstyrelsen gør ekstra mandskab klar til tør weekend

Ekstra mandskab er klar til at rykke ud i weekenden, hvis der er den mindste gnist. Brandvæsen opfordrer til forsigtighed med ild ude.

Høj sol, høje temperaturer og en knastør vegetation. For mange et glædeligt sommerscenarie men for Beredskabsstyrelsen en grund til bekymring.

Derfor har Beredskabsstyrelsen taget ekstra foranstaltninger forud for den varme og tørre weekend. Det inkluderer blandt andet, at styrelsen har flere folk til rådighed som hurtigt kan rykke ud - og det gælder også i det fynske.

Det forklarer operativ chef Lars Høj Schou fra Beredskabsstyrelsen.

- Tørkeindekset viser, at det er meget tørt de steder, hvor der er sandjorde og mange nåletræer. Vejrudsigten viser rigtig varmt vejr. Det betyder, at vi forudser, at vi risikerer mange naturbrande, siger han.

- Derfor har vi gjort det, at vi har ekstra vagthold i baghånden på vores centre. Således at vi kan rykke ud i starten eller begyndelse af en brand.

For nylig har styrelsen arbejdet med at slukke en naturbrand ved Randbøl Hede nær Billund.

Siden har flere kommuner haft afbrændingsforbud, og seks kommuner - Billund, Vejle, Kolding, Vejen, Fredericia og Middelfart - har stadig et.

Overvej ilden

Derfor beder styrelsen også om hjælp. Borgere opfordres til at benytte indrettede bålpladser, hvis man skal tænde bål eller grill. Med mindre det blæser meget eller er meget tørt. Så anbefales borgerne at lade være.

Derudover ser Beredskabsstyrelsen gerne, at cigaretskodder ender alle andre steder end i den tørre natur.

I Vestsjælland lyder meldingen, at tørkeindekset er oppe på 9 ud af 10 mange steder.

Det får Vestsjællands Brandvæsen til at opfordre borgere til at være meget forsigtige, hvis de tænder ild i naturen.

Her lyder det fra Lasse E. Jørgensen, der er chef for myndighed og forebyggelse i Vestsjællands Brandvæsen, at borgere bør overveje, om det er nødvendigt at åbne ild i forhold til vejrsituationen.

- Hvis man kan vente med at afbrænde bål, brænde ukrudt og lignende aktiviteter, så vent til naturen ikke længere er så tør, siger han i en kommentar.

