Beruset cyklist forsvandt i et hul i letbanebyggeriet

Et tørstigt alkoholindtag efterfulgt af en cykeltur er en både dårlig og farlig kombination. Det måtte en 29-årig mand se i øjnene natten til søndag klokken kvart i tre, da han - med sin cykel - kørte i et hul ved letbanearbejdet på Campusvej ved Syddansk Universitet.

Manden forklarede efterfølgende, at han havde forsøgt at skyde genvej ind over letbanebyggeriet ved Syddansk Universitet, og så var han endt i hullet, hvor han måtte have hjælp fra ambulancefolk til at komme op fra.

Kørt til tjek på OUH

Det fortæller Ehm Christensen, der er vagthavende ved Fyns Politi.

- Han var spirituspåvirket og forsøgte at skyde genvej ind over terrænet, og så havnede han i hullet, siger han.

Ifølge Ehm Christensen klagede den uheldige cyklist efterfølgende over ondt i ryggen og blev med ambulance kørt til tjek på OUH.