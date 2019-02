Beruset mand havde køkkenkniv med på populær natklub

Personalet på Café Kræz blev midt på natten til søndag urolig og tilkaldte politiet. På værtshuset gik der en beruset 40-årig mand rundt med en mindre køkkenkniv i den ene hånd.

Manden blev anholdt og sigtet for overtrædelse af våbenloven. Han blev efterfølgende taget med på politigården, hvor han fik lov til at sove branderten ud, inden han søndag morgen blev løsladt.

Efter anholdelsen af den 40-årige måtte betjentene ty til endnu en anholdelse.

Uden for Café Kræz opførte en 30-årig mand sig provokerende over for betjentene.

Manden ville ikke opgive sit navn og blev derfor sigtet.

Ved halvfemtiden foretog betjente fra Fyns Politi endnu en anholdelse i Odense. Denne gang blev en 52-årig mand taget for spirituskørsel på Hjallesevej i Odense.

Politiet stoppede manden klokken 04.32 på Sejrsskovvej. Han er sigtet for at køre spirituskørsel.

