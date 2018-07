Beruset mand kørte stjålen gummiged ind i stengærde

En ung mand er sigtet for spirituskørsel. Han stjal en gummiged, kørte galt og faldt ud af førerhuset.

En 23-årig mand fra Midtfyn stjal sent tirsdag aften en gummiged i Fraugde.

På sin køretur i gummigeden kørte den unge mand, der var på hjem fra en fest, ind i et stengærde på Stat-Ene-Vej i det sydøstlige Odense. Det fortæller vagtchef Kenneth Taanquist fra Fyns Politi.

- Gummigeden vælter, og han falder ud af førerhuset og slår sig lidt, siger Kenneth Taanquist.

Stengærdet er placeret ud til vejen og tilhører en husejer. Uheldet skete tirsdag aften klokken 23.03.

Politiet mistænker den 23-årige ungersvend for at være beruset, og han er nu sigtet for spirituskørsel.

