Grundstødning: Beruset russisk kaptajn løsladt

En russisk kaptajn blev fredag løsladt med et bødeforlæg i hånden. Han blev samtidig frataget retten til at sejle i dansk farvand, skriver Fyens Stiftstidende.

Kaptajnen havde i beruset tilstand torsdag aften sejlet et hollandsk fragtskib på rund ud for Illebølle på Langeland.

Læs også Ingen hjemme: Hund reddet ud af brændende hus

Grundstødningen skete klokken 21.36, og da Fyns Politi kom ud til skibet kunne det konstateres, at kaptajjnen var beruset.

Det var i første omgang lykkedes for kaptajn at få skibet fri, men han fik efterfølgende besked på at ligge for anker, indtil undersøgelser havde afklaret, om der var sket et læk på skibet.

Samtidig fik dog ikke lov at blive ombord på skibet. Han fik i stedet et lift af betjentene til politistationen i Odense, hvor han fredag formiddag blev sigtet i sagen.

Over for Ritzau bekræftede Forsvarets Operationscenter fredag morgen, at der ikke er sket et læk på skibet.

- Vi har haft et miljøskib ude at kigge for at se, om der siver olie ud. Der er umiddelbart ikke konstateret læk, sagde orlogskaptajn og vagthavende officer S.F. Olsen til Ritzau.

Det vides ikke, hvad det hollandske skib havde i lasten, da det gik på grund i Langelandsbæltet.

Fyens Stiftstidende skriver, at det er blevet skønnet at kaptajnen havde en promille på under to, og et skibet er beslaglagt indtil bøde er betalt og de maritime myndigheder mener, det er forsvarligt at skibet sejler videre.

Læs også Grundstødt: Beruset kaptajn sejlede fragtskib på grund