Beruset teenager slog betjent

På Klosterplads i Svendborg blev en beruset 19-årig mand sent torsdag aften anholdt, da han slog en politibetjent i brystkassen under noget tumult.

Det fortæller vagtchef Anders Furbo Therkelsen fra Fyns Politi.

Betjentene blev klokken 23.12 kaldt til det centrale Svendborg, hvor en gruppe på otte personer opholdt sig. Den 19-årige mand var en del af gruppen, og politiet var blevet tilkaldt, fordi han opførte sig meget voldsomt og udadreagerende, fortæller Anders Furbo Therkelsen.

- Da vi kommer derned, fastholder flere af personerne en ung mand, formentlig ham som var voldsom og aggressiv, siger Anders Furbo Therkelsen.

Der er tale om den 19-årige mand, som politiet tager til side og trækker hen til politivognen, hvor betjentene fortæller ham, at han har overtrådt ordensbekendtgørelsen.

- Han bliver pludselig meget opfarende, og han slår en betjent i brystkassen og river fat i ham og ødelægger betjentens skjorte under det her tumult, fortæller Anders Furbo Therkelsen.

Efterfølgende bliver han anholdt og sigtet for vold mod personer i offentlig tjeneste samt for at have overtrådt ordensbekendtgørelsen.

Den 19-årige mand blev efterfølgende taget med på politigården i Odense, hvor han har overnattet. Han bliver løsladt fredag.