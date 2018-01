Besked til københavnerne: Stop klynkeriet

Beskeden til medarbejderne i Dansk Sprognævn og Miljøstyrelsen er klar: I skal stoppe klynkeriet og komme ind i kampen, mener fynskvalgte Erling Bonnesen (V).

Venstres fynskvalgte folketingsmedlem Erling Bonnesen giver klar besked til medarbejderne på de statslige arbejdspladser, der får ny adresse.

- Stop nu klynkeriet og kom ind i kampen. Det her er en rigtig god beslutning både for Fyn og for de institutioner, som flyttes, siger han til TV 2/Fyn.

Dansk Sprognævn skal flytte fra Frederiksberg til Bogense, men direktør Sabine Kirchmeier mener, at det er den forkerte placering til nævnets medarbejdere. Hun er bange for, at det bliver svært at få et højt specialiseret forskningsmiljø til at fungere i den nordfynske købstad og begrunder det blandt andet med, at der er for langt til de vidensinstitutioner, sprognævnet normalt samarbejder med.

Også Miljøstyrelsen kritiserer regeringens beslutning om, at 440 medarbejdere skal skifte København ud med Odense.

- Fagligheden findes på Fyn

Dansk Magisterforening og Ingeniørforeningen advarer mod, at der i forbindelse med flytningerne vil ske et enormt tab af viden og kompetencer. Det frygter Erling Bonnesen ikke

- For så vidt angår det med fagligheden, håber vi selvfølgelig, at nogen flytter med, men skulle det vise sig, at nogen ikke flytter med, har vi også mange nyuddannede fra for eksempel Syddansk Universitet - også på de områder, vi taler om her. Så se i stedet de nye muligheder og stop klynkeriet, siger Erling Bonnesen.

Foruden Dansk Sprognævn og Miljøstyrelsen rykker dele af Gældsstyrelsen til Middelfart, Lokale- og Anlægsfonden til Nyborg, dele af Skattestyrelsen og Skatteankestyrelsen samt Sekratariatet for Studievalg Danmark til Odense, dele af Skattestyrelsen, dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og dele af Styrelsen for Forskning Uddannelse til Svendborg.

I alt flytter 711 statslige job til Fyn.