Lav ledighed: Fagbevægelse hilser udenlandsk arbejdskraft velkommen

Mangel på arbejdskraft

I øjeblikket er ledigheden under to procent hos de fynske metalarbejdere, og derfor kan det komme til at knibe med at skaffe nok danske ledige hænder.

Derfor bliver Bladt Industries også nødt til at lede efter arbejdskraft uden for Danmarks grænser, og lige nu lander blikket på østeuropæiske EU-lande.

- Vi har allerede i dag svejseskole i Polen og i Rumænien for at sikre, at vi allerede har en pipeline af udenlandske medarbejdere, vi kan tiltrække, siger Anders Søe-Jensen, som er administrerende direktør ved Bladt Industries.