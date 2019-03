Mette Frederiksen varmer op til valgkamp: Besøger ældre i Assens Kommune

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, havde følge af fire kameraer og to journalister, da hun fredag formiddag var på besøg hos 90-årige Birthe Rasmussen i Vissenbjerg.

Birthe Rasmussen er én af de ældre borgere, som er blevet ramt af besparelser i Assens Kommune. Hun fik i første omgang at vide, at hendes rengøringshjælp blev sat ned fra hver tredje uge til hver femte uge, og at hun ikke længere ville få vasket sit gulv.

Ikke acceptabelt

Onsdag besluttede byrådet i Assens Kommune så, at der igen skal gøres rent hver tredje uge - i hvert fald i resten af 2019.

Men selvom beslutningen altså allerede er omgjort, så er det ikke acceptabelt at tilbyde rengøring til de ældre borgere hver femte uge. Det mener Mette Frederiksen, som i den kommende valgkamp skal forsøge at tage statsministerposten fra Venstres Lars Løkke Rasmussen.

- Det, vi hører her, det er ikke, som det skal være. Det er det ikke. Det er ikke, fordi jeg vil påstå, at alt bliver godt, hvis vi får en ny regering, men vi kunne jo begynde med at lade være med at bruge penge på skattelettelser, og så stille og roligt begynde at gøre tingene bedre her, siger Mette Frederiksen under kaffebesøget hos Birthe Rasmussen.

Kraftigt fald i antallet af hjemmehjælpstimer

Da Assens Kommune i første omgang besluttede at ændre rengøringshjælpen fra hver tredje til hver femte uge, blev kommunen fra flere sider udsat for kritik. Blandt andet af landets statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), som indirekte kritiserede Assens Kommune under en spørgetime i Folketinget.

- Jeg bliver forarget, når jeg på tv kan se ældre mennesker, der ikke kan få gjort rent andet end med fem ugers mellemrum, sagde Lars Løkke Rasmussen i tirsdags.

Men det er en generel udvikling, at der er blevet færre hjemmehjælpstimer. Det viser nye tal, som FOA har lavet på baggrund af et udtræk fra Danmarks Statistik.

Ifølge opgørelsen er antallet af hjemmehjælpstimer faldet med knap en million timer fra 2008 til 2017 på Fyn - og 6,5 millioner timer på landsplan. Fra 2011 til 2015, altså omtrent halvdelen af perioden, var det med en socialdemokratisk statsminister i spidsen for regeringen.

Men forudsætningerne for den daværende regering med Helle Thorning-Schmidt som statsminister kan ikke sammenlignes med forudsætningerne for nutidens blå regering, mener Mette Frederiksen.

- Alle på Christiansborg har jo et ansvar, når man lægger tilstrækkelig mange år sammen. Jeg synes, at der er en ret afgørende forskel på vores regeringsperiode, og så den der er nu. Nemlig at vi stod midt i en økonomisk krise, hvor der ikke var ret mange penge at gøre godt med. Det er jo en omvendt situation nu, siger Mette Frederiksen.

Valgkampen er i gang

Det er dog svært at tolke Mette Frederiksens besøg i Vissenbjerg som andet end, at valgkampen efterhånden er sparket i gang.

Det vurderer TV 2/Fyns politiske kommentator Jesper Buch.

- Det her er måden, som socialdemokraterne vil vinde valget på. Det gælder om at vise Mette Frederiksen så mange steder som muligt rundt omkring i landet - i blandt almindelige mennesker.

- Mette Frederiksen har, siden hun blev formand for Socialdemokratiet, været rundt i hele landet. Hun har besøgt 350 byer i sin røde valgkampsbus. Det er den kontekst, som det her også skal læses i, siger Jesper Buch.

Der skal afholdes valg til Folketinget senest den 17. juni i år.