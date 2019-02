Buster hjælper psykisk syge: Besøgshunde skal hjælpe i psykiatrien

Besøgshunde skal i det kommede år jævnligt forbi to psykiatriske afdelinger på Odense Universitetshospital. Et nyt projekt, der har været i gang siden begyndelsen af februar, skal forhåbentlig nedbringe brugen af tvang på de psykiatriske afdelinger.

De firbenede besøgsvenner har allerede fået en fan i Anne-Lise Nielsen, der er patient på OUH.

- Det er et afbræk i hverdagen, når Buster kommer på besøg. Den stritter jo ikke imod, efter hvad man siger til den. Så kan man jo komme af med ting og sager, hvis der er noget, man gerne vil af med, siger hun til TV 2/Fyn.

Buster er en af de to besøgshunde, der fremover skal besøge ældrepsykiatrisk afdeling og den lukkede psykiatriske afdeling på Odense Universitetshospital.

Skaber glæde på afdelingen

Idéen til projektet kom fra Tina Vindbjerg Damm, der er social- og sundhedsassistent på psykiatrisk afdeling.

- Det er en idé, jeg har gået med i lang tid, om at hunde har en beroligende effekt. Det ser man jo på plejehjem, siger hun.

På afdelingen har de allerede gjort sig gode erfaringer med besøgshundene. Søren Tønder er psykiatrisk specialsygeplejerske på OUH, og han mener, at hundene skaber glæde, når de kommer på besøg.

- Det er rigtig godt for relationen, og det giver nogle hyggelige stunder på en psykiatrisk afdeling, som ikke altid er et superhyggeligt sted at være, siger han.

Kan hjælpe på terapien

Forskning viser, at besøgshunde kan være gode til at motivere indlagte. Det kan også hjælpe på terapeutiske forløb ifølge Karen Thodberg, der seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab - Adfærd og Stressbiologi.

- Når man har hunde med til terapeutiske forløb, kan det gøre, at de mennesker, der deltager, har mere lyst til at deltage. På den måde kan det skabe en atmosfære og en mulighed for, at den her form for terapi kommer bedre i anvendelse, siger hun.

Hos Anne-Lise Nielsen er besøgshunden Buster i hvert falde et velkomment bekendtskab.

- Det er da en god fornemmelse, man har, når man har været sammen med den, siger hun.

Projektet skal i første omgang vare et år, men på afdelingen håber man at få glæde af de firbenede venner i endnu længere tid.

- Jeg håber, vi får lov til at indføre besøgshunde i en eller anden form på alle afsnit i psykiatrien, siger Tina Vindbjerg Damm.

