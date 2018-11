Bekymret skoleformand: - Besparelser kommer helt sikkert til at ramme skolerne

Efter mange forslag frem og tilbage lykkedes det tirsdag for Odense Kommunes børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen (R) at overbevise de resterende medlemmer af Børn- og Ungeudvalget om at godkende det alternative forslag til besparelser, som kom på bordet i sidste uge.

En stor del af besparelserne er beskrevet meget overordnet i det vedtagne, og derfor er der blandt andet ingen, der endnu ved, hvor besparelser for 15 millioner kroner på "reduktion af ledelse, centraladministration og generel administration" i 2019 præcis kommer til at ramme - udover at de kommer til at ramme ledelse og administration inden for børn og unge.

De kan ikke finde så mange penge centralt, så nogle af besparelserne vil helt sikkert ramme skolerne i Odense Mohammed Bibi, formand, skolelederforeningen i Odense

De udefinerede besparelser er med til at skabe usikkerhed for kommunens ansatte, mener Mohammed Bibi, der er formand for skolelederforeningen i Odense.

- Usikkerheden gør, at der bliver en utryghed i ledergruppen i Odense. Men vi har stadig tiltro til, at forvaltningen vil arbejde hurtigt og kommunikere det ud hurtigst muligt. Men det er klart, at mens processen står på, så er der usikkerhed i ledergruppen, siger Mohammed Bibi.

Han føler sig helt overbevist om, at besparelserne kommer til at ramme alle ledelseslag - også ude på de enkelte skoler i kommunen.

- De kan ikke finde så mange penge centralt, så nogle af besparelserne vil helt sikkert ramme skolerne i Odense, mener skolelederformanden.

Sørgeligt

De 15 millioner kroner, der rent skal spares på ledelse og administration, ærgrer Mohammed Bibi. Han peger på, at opgaver, der i dag løses kvalificeret, i fremtiden ikke vil blive løst lige så godt.

- Man kan ikke holde samme serviceniveau for færre penge. Det er rigtig sørgeligt, at ledelse og administration ikke ses som det, der i folkemunde hedder "varme hænder". Selv om besparelserne kommer til at ramme på ledelsesniveauet, kommer det til at kunne mærkes på alle niveauer, også ude blandt børnene, siger Mohammed Bibi.

Han pointerer, at ledelse også drejer sig om at effektuere forandringer og lede medarbejderne sikkert igennem dem, ligesom det blandt andet også handler om at sikre kvaliteten af undervisningen.

- Ledelsen på skolerne støtter og hjælper medarbejderne hver eneste dag og er med til at løse rigtig mange konflikter i hverdagen. Ledelse er rigtig mange ting, siger skolelederformanden.

Går imod alle anbefalinger

Han undrer sig samtidig også over, at Odense Kommune med de vedtagne besparelser går i den modsatte retning af folkeskolereformen.

- Den nye folkeskolereform kalder netop på mere ledelse, så det er rigtig uheldigt, at vi i Odense går den anden vej - stik imod alle anbefalinger, siger Mohammed Bibi.

Indtil forvaltningen får defineret, præcis hvor besparelserne skal ligge, kan skolelederformanden ikke gøre det store.

- Vi kan ikke gøre meget andet end at vente. Vi har møder med andre kommuner, der har været i lignende situationer, men egentlig kan vi ikke gøre andet end at afvente en plan fra forvaltningen, siger Mohammed Bibi.

