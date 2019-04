Besparelser koster 15 stillinger i Faaborg-Midtfyn Kommunes ældrepleje

I trænings- og rehabiliteringsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune startede der mandag aften en større sparerunde. Kommunen havde prikkerunde, hvor 12 medarbejdere netop har modtaget en fyreseddel - der skal nemlig spares fem millioner kroner.

- Jeg synes det er en meget stor besparelse. Og træningsområdet er allerede ramt af store besparelser fra sidste år, så det overrasker mig virkelig, at de bliver ramt igen, siger Louise Brandstrup, som er sektorformand i Sundhed og Service hos FOA.

I efteråret 2018 blev otte medarbejdere i samme afdeling fyret. Besparelserne er en del af en større spareplan fra Faaborg-Midtfyn - kommunen skal effektivisere for 30 millioner kroner i 2019, og oven i det kommer der et restbeløb på knap ni millioner fra 2018.

Besparelserne kommer af, at kommunalbestyrelsen har vedtaget nogle nye kvalitetsstandarder - og de kvalitetsstandarder er noget mere skærpet, mener sektorformanden fra FOA.

- Vi skal gennemføre træningsforløbene hurtigere, og vi skal også spare på noget kørsel fra borgere til træning. Min største bekymring er, at de medarbejdere man har tilbage, skal løbe endnu hurtigere nu, for at kunne følge med til de nye krav, siger Louise Brandstrup og fortsætter.

- Vi kommer til at lide et rigtig stort kompetencetab, og det ærger mig meget. Derudover indrømmede Socialdemokratiet i september 2017, at Faaborg-Midtfyn Kommune havde sparet for meget på hele ældreområdet - og nu er det dem selv, som fører kniven. Det bekymrer mig meget, for hvad siger det, om deres pålidelighed, spørger sektorformanden.

Udover de 12 fyrede medarbejdere, er der også blevet nedlagt tre stillinger. Det svarer til ni helårsværk, oplyser Urik Skyum Christensen, leder I Forebyggelse, Træning og Rehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ulrik Skyum Christensen har ikke yderligere kommentarer.