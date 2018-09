Nu er det helt sikkert: Besparelser på børnene på Nordfyn er aflyst

Det gav pote, at forældrene til børn- og unge på Nordfyn har demonstreret og været på barrikaderne. I det netop indgåede budgetforlig, er de mulige besparelser på børne- og ungeområdet pillet ud.

Det stod allerede klart efter et møde i kommunalbestyrelsen 31. august, at politikerne ikke ville lægge skoler sammen, som der ellers var tanker om i administrationens udspil til et budget.

Og nu, hvor byrådet har præsenteret en samlet budgetaftale, er det blevet slået fast med syvtommersøm, at der ikke spares på kommunens børn og unge i 2019.

I budgetforslaget var der lagt op til, at der skulle spares 20 millioner kroner. Pengene skulle blandt andet findes ved, at man lukkede flere børnehuse i kommunen og sammenlægge mellemtrinsklasser på en række af de nordfynske skoler.

Protester

Den idé faldt ikke i god jord hos forældrene, der kaldte til demonstrationer og protesterede over planerne.

Men det behøver de altså ikke bekymre sig om alligevel. Besparelserne er nemlig blevet afblæst, og der vil ikke blive pillet ved strukturerne.

Det fremgår af byrådets budgetforlig, som netop er blevet præsenteret på et pressemøde på Bogense Rådhus.

Aftalen om budgettet er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti og har dermed opbakning fra alle 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Budgettet for 2019 fremlægges i Nordfyns Kommune. Foto: Jakob Risbro