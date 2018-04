Betjent fik en mavepuster: To anholdte efter uorden ved værtshus

Torsdag aften får politiet en anmeldelse om uorden foran et værtshus i Odense. Det ender med, at en betjent bliver slået i maven, og to mænd bliver anholdt.

Torsdag aften omkring klokken 22.00 fik Fyns Politi en anmeldelse om uorden ude foran Andersens Bodega på Georgsgade i Odense. Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi, Thomas Bentsen. - Vi ankommer til stedet, hvor vi anholder en enkelt person for at skabe uorden, fortæller vagtchefen. Selve anholdelse af den 36-årige mand foregår meget fredelig. Men da selskabet, som han har været en del af, opdager anholdelsen, bliver de vrede. - Der opstår højst sandsynligt sympati fra selskabet mod den 36-årige anholdte mand. Så der bliver protesteret mod betjentenes anholdelse, siger Thomas Bentsen. Læs også Efter dødstrusler: - Det er blevet lettere at skrive de mest forfærdelige ting Men det er ikke kun verbale protester, som selskabet kommer med. En enkelt mand på 60 år har ikke kun vreden i munden. - Han bliver så vred over det, at han slår en betjent lige i maven. Anholdt - men én er løsladt igen Den 60-årige mand, der kommer fra det nordøstlige Odense, bliver anholdt med det samme. Han er spirituspåvirket, og bliver taget med på stationen til afhøring. Fredag formiddag skal han afhøres, og så regner vagtchefen med, at han bliver løsladt igen. Men han kommer nok ikke udenom en sigtelse for vold mod tjenestemand. Den 36-årige mand, som man ikke ved mere om, end at han er folkeregistreret, blev løsladt meget kort tid aften anholdelse. Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi. Betjenten, der blev slået i maven af den 60-årige, har det fint. - Det var vidst ikke en sværvægter, der slog, igen Thomas Bentsen til TV 2/Fyn.