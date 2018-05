Betjent slået i hovedet: Gerningsmand dukkede op på politistationen

25-årig meldte sig som forventet selv til politiet efter episode, hvor han havde slået en betjent i ansigtet.

Den 25-årige mand, som fredag aften slog en betjent i ansigtet meldte sig som forventet selv til Fyns Politi.

I forbindelse med et indbrud i en frisørsalon på Paaskeløkkevej i Odense opholdt manden sig ved frisørsalonen. Her blev han kontaktet af en betjent, og under en ellers fredelig snak slog manden pludselig betjenten.

Betjenten blev meget overrasket og trak sin peberspray mod den 25-årige, men det lykkedes den 25-årige at stikke af fra stedet.

Manden var allerede på det tidspunkt kendt af politiet, så det var kun et spørgsmål om tid før han blev anholdt - eller meldte sig selv.

Læs også Dreng truer mand på livet ved legeplads i Odense

Kostede betjent en tand

Klokken 18.35 lørdag dukkede manden op på politistationen i Hans Mules Gade og meldte sig selv.

Han er siden blevet afhørt og der skal nu tages stilling til, om han skal i grundlovsforhør.

Vagtchef Hans Jørgen Larsen fortalte efter episoden, at den 25-årige havde slået betjenten med knyttet næve i ansigtet, og at betjenten blødte fra næsen og har knækket en fortand.

Læs også Mand fængslet i fire uger efter trussel mod mor til to