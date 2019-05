Dramatisk biljagt endte på mark: Betjente måtte knuse rude og springe ind i kørende bil

En 43-årig mand fra Odense kan se frem til en omfattende stribe sigtelser efter en længerevarende batalje med Fyns Politi natten til tirsdag.

En patrulje fra Fyns Politi ville klokken 03.21 gerne tale med en mandlig bilist, som var blevet standset ved et rutinetjek ved Hjallesegade i det sydlige Odense.

Det ender med, at bilen kører så langsomt, at betjentene kan løbe ham op. Men han nægter stadig at standse, så de knuser en siderude og må kaste sig ind gennem sideruden for at vride nøglen ud af tændingen Thomas Bentsen, vagtchef, Fyns Politi

Men det havde manden imidlertid ikke den store lyst til.

- Da betjentene går op til bilen, gasser manden bag rattet bilen op og kører derfra, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi, Thomas Bentsen.

Politiet sætter derfor efter den mandlige bilist, og en længere biljagt tager sin begyndelse.

Biljagten fortsætter ud af Svendborgvej og videre ud af byen på blandt andet Energivej og videre ud til Dømmestrup.

Ved Fangel har politiet fået lagt sømmåtter ud, så da flugtbilen kører over, punkterer den på alle fire hjul. Men det får ikke flugtbilisten til at opgive ævred og standse.

- Han fortsætter på flade dæk ind over en mark. Det ender med, at bilen kører så langsomt, at betjentene kan løbe ham op. Men han nægter stadig at standse, så de knuser en siderude og må kaste sig ind gennem sideruden for at vride nøglen ud af tændingen, siger Thomas Bentsen.

Først da måtte den mandlige bilist opgive flugten, og politiet kunne anholde ham.

Tyder på tyveri og indbrud

I bilen finder betjentene en række effekter, der tyder på tyveri eller indbrud, forklarer vagtchefen.

- Patruljen skønner også, at han er påvirket af spiritus, ligesom vi endnu ikke ved, om bilen er hans egen, eller om den også er stjålet. Men der er genstande i bilen, som vi ikke tror er hans egne, siger Thomas Bentsen.

Undervejs i flugten har den 43-årige mand blandt andet også forsætligt påkørt en hundevogn, der er en af de biler, der transporterer politiets hundepatruljer.

Oveni det kommer en længere række af sigtelser for brud på færdselsloven.

- Han bliver sigtet for vold mod tjenestemand også. Det kan blive ret omfattende, for han laver et hav af færdselsovertrædelser også. Han kører rundt med politiet efter sig i cirka 20 minutter, så han har nået at overtræde færdselsloven nogle gange, siger vagtchefen.

Den 43-årige flugtbilist blev efterfølgende taget med på politigården, hvor han også blev undersøgt for mistanke om at være påvirket af euforiserende stoffer.