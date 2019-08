Nyt samarbejde: Betjente og sygeplejersker rykker ud sammen

Fra i morgen klokken 12 skal politistokke og hvide kitler forenes, når fynske betjente og psykiatriske sygeplejersker skal samarbejde om at køre i fælles udrykningsteams.

De nye udrykningsteams er et forsøg, som en del af et nyt satspuljeprojekt, der er blevet søsat af blandt andre Rigspolitiet og Region Syddanmark.

Ifølge en pressemeddelelse fra Rigspolitiet, sker forsøget som en reaktion på en stigning i antallet af hændelser, der involverer personer med psykiske lidelser i hele landet. Antallet af hændelser er steget med knapt 69% over de seneste syv år.

Det er også en stigning, de har mærket hos Fyns Politi. Det fortæller vicepolitiinspektør og leder af politiets vagtcentral, Christian Rasmussen:

- Vi har et stigende antal opgaver, der handler om psykisk uligevægtige. Det kunne for eksempel være en person, der skal tvangsindlægges eller en ukontaktbar borger.

Psykiatrien skal tættere på fynboerne

Med det nye initiativ er håbet, at de psykiatriske sygeplejersker kan supplere politiet med deres faglighed og dermed også aflaste betjentene på opgaver, der vedrører borgere med psykiske lidelser.

- Politifolk er rigtig godt uddannede, men vi er ikke sygeplejersker, og vi bliver aldrig sygeplejersker. Derfor er det en enorm fordel at få de kompetencer, som sygeplejerskerne har, fortæller Christian Rasmussen.

Læs også OUH har succes med at sende tidligt fødte børn hurtigere hjem

Oversygeplejerske på psykiatrisk afdeling på OUH, Rikke Sveistrup, glæder sig også over samarbejdet.

- Nu kommer psykiatrien tættere på borgeren sammen med politiet. Det er jo ikke, fordi politiet ikke kan gøre deres arbejde godt nok, vi kommer jo bare og supplerer med en faglighed, de måske ikke er i besiddelse af.

Første dag i morgen

Selvom det første udrykningsteam først bliver sendt på gaden tirsdag ved middagstid, er forberedelserne allerede i gang.

- Vi er startet i dag, med en workshop som handler om uddannelse, fortæller han og tilføjer:

- Vi har jo hver vores uddannelse, som vi jo i det her køretøj skal have bragt sammen, så vi kan løse opgaverne bedst muligt.

Det er oversygeplejerske Rikke Sveistrup enig i.

- For sygeplejerskerne er politiets verden en helt ny verden at træde ind i. Vi er klar og parat til at gå til opgaven.

Begge parter ser frem til samarbejdet, der i første omgang er bestemt til at løbe frem til 2021.

Læs også Tip hjalp politiet: Møbler til over 150.000 kroner tilbage hos ejeren