Betjente truet med brugt kanyle: 45-årig mand anholdt

En 45-årig mand stjal fra kassen i Brugsen i Odense. Anholdelsen gik fredeligt, men da manden får håndjernene af, truer han betjentene med brugt kanyle.

Lørdag eftermiddag endte en ellers fredelig anholdelse lidt mere dramatisk, end den burde.

Fyns Politi får et opkald fra Brugsen i Skt. Jørgens Gade i Odense lørdag eftermiddag. En mand på 45 år er gået ind i Brugsen omkring klokken 14. Han truer ekspedienten til at åbne kasseapparatet, hvor efter han stikker hånden ned i kassen og forsvinder hurtigt fra Brugsen med omkring 1.700 kroner.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen over for TV 2/ Fyn.

Politiet ser videoovervågningen fra Brugsen igennem og sætter en eftersøgning i gang efter manden, der er kendt af politiet.

Kanyle kommer frem i lejlighed

Efter et stykke tid bliver den 45-årige mand anholdt på gaden uden nogle indsigelser eller drama. Han beder betjentene om at følge ham op i hans lejlighed for at hente nogle personlige ejendele.

- Betjentene tager håndjernen af manden oppe i lejligheden. Pludselig truer han dem så med en brugt kanyle, fortæller vagtchefen.

Betjentene reagerer meget hurtigt og får med magt lagt manden ned, og får lagt ham i håndjern hurtigt igen.

Dermed er det ikke kun tyveriet fra kassen i Brugsen, at den 45-årige mand bliver sigtet for. Han bliver også sigtet for at have truet og udøvet vold mod betjente.

Men det er ikke det eneste. Betjente finder hash og en ulovlig kniv i lejligheden, og derfor bliver han også sigtet for overtrædelse af våbenloven og loven om euforiserende stoffer.

