Bevæbnede betjente i bybilledet: Fyns Politi beklager uvarslet øvelse

Opdatering Fyns Politi oplyser, at betjentene er del af en større øvelse.

Hvis du onsdag formiddag har undret dig over massiv tilstedeværelse af betjente ved blandt andet Odense Banegård Center og HF & VUC Fyn på Kottesgade, ja så er du ikke den eneste.

Flere kilder kontaktede TV 2/Fyn og fortalte om 'bevæbnede betjente på banegården'. Da TV 2/Fyn første gang kontaktede Fyns Politi for at spørge ind til aktionen, kunne de kun bekræfte tilstedeværelsen og ikke komme med yderligere detaljer.

Først da TV 2/Fyn igen kontakter politiet går det op for dem, at vi ikke er en del af det, der viser sig at være en større øvelse.

- Der var rigtig meget pres på, og det går først op for mig, at vi har betjente, der er en del af øvelsen ude i virkeligheden, da I ringer, fortæller Sunniva Pedersen-Reng, der er kommunikationskonsulent ved Fyns Politi.

Vi afholder lige nu en øvelse som indebærer, at vi er tilstede bl.a. på Odense Banegårdscenter. Borgerne kan være helt trygge. Vi beklager den sene udmelding #politidk #viøveros — Fyns Politi (@FynsPoliti) November 20, 2019

Hun understreger, at det er en også for betjentene hos Fyns Politi uvarslet øvelse, som pludselig blev iværksat af Rigspolitiet onsdag formiddag.

- Det er ikke noget, vi selv har fundet på. Men folk skal være helt trygge, det er bare en øvelse. Jeg skal beklage, og det var ikke for at genere nogen, forklarer kommunikationskonsulenten og uddyber:

- Vi er på Odense Banegård Center, men der kommer ikke til at være figuranter eller folk, der spiller sårede. Men der kommer til at være involverede, der får informationer på papir om hvordan de skal reagere, siger Sunniva Pedersen-Reng.

Øvelsen involverer en stor del af de ansatte hos Fyns Politi og er iværksat for at højne beredskabsparatheden.